團進團出｜旅行團「黃碼」期間可入主題公園博物館等 旅議會：增旅行代理商營運空間 (持續更新)

政府容許持牌旅行社接待的訪港旅行團，在「疫苗通行證」為「黃碼」期間入主題樂園和博物館等。(資料圖片／陳奕釗攝)

【19:00更新】旅發局歡迎有關安排，主席彭耀佳表示，新安排標誌本港邁向復常，為全球旅客及旅遊合作夥伴帶來正面信息，預料有助逐步吸引休閒旅客重臨香港，尤其短途市場旅客。旅發局會繼續與政府、旅遊 及相關行業攜手合作，向旅客展現香港多元精彩的魅力，吸引他們到訪，推動香港旅遊復甦。局方一直透過不同形式，與環球業界保持緊密的聯繫，其中上月安排與逾200個本地及海外的業界，包括旅行社﹑酒店﹑景點等超過400場會面，商討合作機會， 為重新吸引旅客做好準備。

【17:25更新】抵港人士在入境首3日，持有的「疫苗通行證」會轉為「黃碼」，即禁止進入主動查核的表列處所。政府宣布放寬入境旅行團的防疫限制，容許旅客持「黃碼」期間進入主題樂園、博物館以及寺廟指定旅遊景點，並可在符合特定要求下，到指定餐飲處所的分隔區域用膳。

須確保旅客用「安心出行」

政府又稱，將探討能否容許只在香港短暫逗留的入境旅行團旅客，進行較少的核酸檢測，以及旅程期間每日接受快速測試。持牌旅行社需要先向旅遊業議會登記行程，並承諾嚴格遵守相關防疫措施，包括旅客須使用「安心出行」、工作人員接待旅客期間須全程戴口罩等。

當局解釋，在平衡疫情風險和經濟發展需要的原則下，以及考慮到由持牌旅行社接待、持牌導遊陪同旅行團，有助旅客在遵守防疫措施下進行旅遊活動，相信有助入境旅遊市場逐步有序恢復，為業界提供更有利的營運空間。