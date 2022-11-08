團進團出｜旅議會：吸引東南亞旅客 釋出香港漸復常訊號

政府日前同意11月起放寬入境團限制，准許黃碼團友進入主題公園等及指定餐飲處所分隔區用膳。旅遊業議會主席徐王美倫今日（8日）出席電台節目時表示，「團進團出」安排實施後將會吸引較多東南亞國家旅客，她指新安排對旅客吸引力不大，但可向海外旅客釋出香港逐漸復常的訊號。

徐王美倫表示希望在2日內可以和政府商議細節，新安排對東南亞國家旅客的吸引力較高，但因香港仍有防疫措施，令吸引力未必足夠。她指業界仍期望本港盡快推出「0+0」措施。參與的旅行社需要定出完整行程，到訪指定景點及餐飲，亦需要全程有導遊帶隊。

至於「團進團出」安排的詳情，徐王美倫期望可以在實施新安排後，可以減少檢測次數，按現時措施，3日2夜的旅客只須在抵港時接受檢測，離港前已毋須檢測，她指出若減少檢測次數，可以有效吸引4日3夜的旅客。她指出，接待「團進團出」旅客的食肆，不能只是以簡單間板分隔區域，應以高至天花板的屏風劃出密封式區域。

梁振華：新安排未必令所有食肆受惠

另外，餐務管理協會主席梁振華出席同一電台節目表示，新安排未必令所有食肆受惠，部分小型食肆未必可以有足夠的空間提供分隔區域，認為大型食肆會較為受惠。他指仍等待和政府討論相關細節，包括餐廳食肆需要遵守的防疫措施，事後發現旅客感染，以及餐廳食肆處理安排等。