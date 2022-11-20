團進團出｜泰國團未及申請　首3日酒店食飯盒　今遊覽廟宇昂坪360

疫情下首個訪港旅行團來自泰國，今日先後到訪淺水灣和紅磡的廟宇。(電視截圖)

【18:35更新：加入泰國旅行團下午行程】

本港在新型肺炎疫情下首個大型入境旅行團，昨晚(19日)由泰國抵港，但由於未能趕及申請前日公布的「團進團出」安排，全團旅客持「黃碼」期間不能到食肆堂食。

一行40多名旅客在四日三夜的行程裏，首3日均要在酒店食外賣。他們今日(20日)早上9時許由酒店出發，先後到淺水灣鎮海樓公園及紅磡觀音廟等景點參觀。

旅行社稱早上時間緊逼

雖然廟宇所屬的宗教處所已改為被動查核「疫苗通行證」場所，但訪客仍要按法例掃描「安心出行」場地二維碼，導遊不時需要協助遊客們使用。

負責接待今個旅行團的吉安旅遊經理阮鳳蓮稱，旅客均有心理準備知道應如何做，但如果可以堂食便毋須在早上急於派飯盒，又稱要收集和協助每人上載快速測試陰性結果，令時間變得緊逼。