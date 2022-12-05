團體企業 明星運動員齊參與 博愛慈善高卡車2022 支持青少年發展

自疫情爆發至今，為阻擋病毒在社區擴散，保障市民健康，政府推出社交距離措施，令市民生活、工作和經濟都大受影響，而且身心靈健康亦承受很大壓力。一直關注市民身心靈健康的博愛醫院，有見近日疫情逐漸受控，特區政府亦分階段放寬社交距離措施，便於11月27日假何文田愛民商場18 Challenge Karting舉行「鋁遊家ALU HOUSE呈獻：博愛慈善高卡車2022」活動，鼓勵市民多做運動的同時，亦為「博愛青年發展基金」籌募資金。

早前博愛醫院舉辦「鋁遊家 ALU HOUSE 呈獻： 博愛慈善高卡車 2022 」活動，為「博愛青年發展基金」籌募資金。

「我們想做一些受年青人歡迎的運動，而高卡車是我於外國經常玩的運動，但在香港受場地限制未能普及，而電動高卡車於歐洲已相當受歡迎，故想將這項新興運動介紹予年輕人。」活動籌委會聯席主席暨博愛醫院董事局副主席曹思豪笑指自己是車迷，亦曾於意大利試駕法拉利等賽車，而是次選擇推廣高卡車，是因這項運動較平民化，大小朋友都有機會去玩。是次活動除獲多家企業及團體參與外，亦獲得體育界和演藝界的支持，他特別多謝鄧再森導演連繫了不少明星、演員，令活動星光熠熠。活動成功為「博愛醫院青年發展基金」籌得超過一百一十萬元善款，將用於支持青少年服務發展，包括資助年青人於體育、藝術及文化等不同範疇的發展。

注重青少年發展 不同服務推動正向人生

「在文化發展方面，我們希望帶來更多創科理念予年青人，香港鄰近的深圳便是國家科技重鎮，可讓年青人前往交流和參觀，以便他們可從國家高速發展的科技洪流中得到啟發。」曹副主席並指，博愛十分注重青少年發展，現有14個兒童及青少年服務單位，包括12間兒童及青少年及家庭中心、社企café與極限運動場等，遍佈屯門、元朗、青衣、沙田、黃大仙、以及江夏圍村。當中的社企café讓青年人學沖調咖啡及焗製曲奇等小食，學習一技之長，亦方便日後尋找兼職工作。

他並提到博愛剛完工的「博愛江夏圍村」，建有1,998個單位，最多居住人數逾六千人，博愛在此設有托教中心、長者中心、中/西醫服務、社企餐廳等，未來還希望與愛心飯堂等慈善團體合作，以照顧有需要人士。而且會為當區居民提供一定就業機會，亦有托兒服務提供溫習和興趣班等，照顧當區不同人士需要。