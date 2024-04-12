團體指外傭跳工問題嚴重 欠下債務滋擾僱主

家庭外傭提早終止僱傭合約以轉換僱主的「跳工」情況屢見不鮮，對僱主造成嚴重困擾。有團體指疫情後，外傭「跳工」失蹤情況惡化，近期收到四百多宗個案，九成牽涉財務借貸問題。外傭失蹤後，僱主不久更收到財務公司追債電話，造成困擾。團體建議政府設外傭借貸上限，並設「外籍傭工事宜監管局」專門機構監管。 民建聯立法會議員梁熙及人力事務發言人、立法會議員顏汶羽連同業界多個組織召開記者會。全港商會總會長劉麗斯提及，她近日慘成苦主，家中外傭謊稱急需請假回鄉出席家人喪禮，更向她借兩萬元，離開後便失聯。她收到多間財務公司信件和電話，最後發現外傭向外借貸逾7萬元。

國際政商勞資事務和諧關愛會指外傭「跳工」問題愈趨嚴重，有外傭來港工作15日便離職。主席伍嘉慧稱，該會近期收到的逾400宗個案，九成涉財務借貸，金額約6萬至10萬元不等，與外傭收入嚴重不相符。 國際家庭服務業持續發展聯會、國際政商勞資事務和諧關愛會會長林夏瑤分享，不少情況是外傭失蹤後，僱主在一兩個月內，便收到財務公司追債電話。亦有外傭「跳工」並獲取僱主提供購買回到原居地的機票金額後，未有返回原居地，只是到澳門或內地做黑工。業界向入境處舉報外傭成為黑工時的困難重重，稱入境處要求舉報人提供黑工的姓名、工作時間和地點、照片等詳細資料。