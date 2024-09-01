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2024-09-01 17:04:45

團體辦熊貓主題活動　太空館光雕匯演　招20青年赴四川當飼養員

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主辦機構預料可吸引100萬市民及遊客參與。(朱慧恩攝)

主辦機構預料可吸引100萬市民及遊客參與。(朱慧恩攝)

由國家贈送的一對大熊貓稍後抵港，加上盈盈樂樂誕下龍鳳胎，香港將有6隻大熊貓。為迎接熊貓熱潮，九龍西區各界協會聯合油尖旺、深水埗、九龍城區民政事務處，以及多個團體，共同舉辦「喜迎熊貓系列活動」。當中包括香港太空館外牆光雕匯演活動、非遺熊貓展等，以及「熊貓飼養員體驗計劃」，藉着大熊貓推動本地旅遊業發展。

@FB香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong圖片 @FB香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong圖片 @FB香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong圖片 @FB香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong圖片

尖沙咀有餐廳推出「熊貓餐」

九龍西區各界協會常務副會長暨「喜迎熊貓系列活動」籌備委員會主席閻小穎介紹，是次活動籌備半年，冀通過一系列以熊貓和川港文化為主題的活動，將本港的熊貓熱潮轉為實質的文化、旅遊和經濟效益，料活動可吸引100萬本地市民和遊客參與。

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是次活動有三大重點，其中「喜迎熊貓香江行 光雕匯演慶團圓」香港太空館外牆光雕匯演活動將於本月14日晚上在尖沙咀舉行啟動禮，屆時一連四晚在太空館外牆投影文創動畫。期間亦有位於K11 MUSEA及1881的餐廳推出「熊貓餐」。

深水埗辦熊貓海濱遊

另一活動「同心熊貓海濱遊 非遺文化齊體驗」將於10月在深水埗舉行，屆時將一連三個月在長沙灣海濱長廊展示一系列高1.8米、由玻璃纖維製成的12款融合非遺文化的「同心熊貓」，屆時亦同場加映變面、糖畫等非遺活動，讓市民對非遺文化有更多的認識。

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此外，為了讓青年對大熊貓飼養工作有更深入的認識，機構將舉辦「熊貓飼養員體驗計劃」，招募20名35歲以下的香港青年參與為期5日4夜的熊貓保育之旅。而為了讓參與青年事前對飼養工作有基本認識，機構與海洋公園合作，讓參與者在出發前先在海洋公園作短期訓練。

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