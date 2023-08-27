團體辦空氣污染導賞團 新棚仔布藝市場二氧化氮濃度高 基隆街大排檔懸浮粒子最高

空氣污染為市民健康帶來隱患。健康空氣行動聯同「街坊帶路」今日(27日)於「深水埗空氣導賞團」，帶領參加者走入區內街坊常去的地點，利用空氣監察儀器，觀察空氣污染水平變化，了解社區活動與空氣質素的關係。結果顯示，新棚仔布藝市場的二氧化氮濃度最高，達每立方米35微克；而基隆街大排檔的懸浮粒子達每立方米14微克，為四個地點之中最高。

新棚仔布藝市場二氧化氮最高

現時深水埗區佔地 9.48 平方公里，但只有一個空氣監測站（位於深水埗警署天台）。監測站數量不足，將難以準確反映社區污染黑點及成因，令市民容易暴露於高水平的空氣污染中。導賞團今日途經的地點包括鴨寮街、新棚仔布藝市場、通州街公園，以及基隆街大排檔。根據錄得的數據顯示，新棚仔布藝市場的二氧化氮濃度最高，達35微七，餘下依次為通州街公園和鴨寮街，分別為21微克及11微克；基隆街大排檔則錄得0。團體表示，二氧化氮主要來自汽車排放，新棚仔布藝市場及通州街公園位於西九龍走廊橋底及鄰近通州街，二氧化氮濃度相對高。

至於懸浮粒子方面，最高則為基隆街大排檔，錄得每立方米14微克；鴨寮街及通州街公園均錄得每立方米13微克。團體指，若然市民、尤其是步行上學或在戶外活動的學童，其經常行經的路線接近繁忙道路及其他污染源，會增加他們接觸懸浮粒子和二氧化氮的機會。團體引述有研究指出，假如學童成長早期經常暴露於嚴重污染水平，有可能會終身遭受疾病的影響。