團體鼓勵企業讓僱員工時內做健康檢查 清潔工調查揭五分一曾工傷

有調查發現每5名清潔工，就有1人曾工傷。(陳詠琳攝)

昨日是勞動節，明愛勞動友善社區計劃早前與香港理工大學合作，以面談方式訪問463位清潔工。結果發現逾八成受訪工友在過去一個月，都有至少一個部位勞損，勞損率最高分別是膝蓋(42.8%)、肩膀(34%)及下背部(30.7%)；更有近七成工友指身上的勞損由工作導致、有兩成表示過去12個月曾在工作期間受傷，逾四成受訪者指生活受影響。

57歲的李女士投身清潔行業超過20年，現於寫字樓任職清潔工，主要負責拖地掃地、吸塵、收垃圾、洗廁所等重複性動作。她認為長時間的勞動工作，令肩部、下腰及膝蓋等出現各種勞損，更會「痛到瞓唔著」。