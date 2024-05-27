土力處去年錄601宗山泥傾瀉事故　料6月底完成耀東道山體鞏固工程

土力工程處今日（27日）舉行斜坡安全簡報會。土力工程處副處長岑家華表示，去年共接獲601宗山泥傾瀉事故，較2022年的76宗，增加約7成。他又提及，今年5月中聯同天文台推出「山泥傾瀉特別提示」，會於有需要情況下發出，提醒公眾局部地區的山泥傾瀉風險。

土力工程處副處長岑家華表示，去年共接獲601宗山泥傾瀉事故，較2022年的76宗，增加約7成﹔亦較過去35年，每年平均約300宗，增加一倍，惟仍較過往雨量較多的年份，例如2008年的863宗為低，幸沒有釀成人命傷亡。

岑家華指，土力處緊急控制中心於去年9月8日至18日世紀黑雨期間，共接獲181宗山泥傾瀉，當中有七成的山泥傾瀉影響道路、行人路、寮屋及建築物等，主因來自溪流、引水道或排水渠的溢流所導致，需要研究治理溢流以降低山泥傾瀉風險。

料6月底完成耀東道山體鞏固工程

岑家華續指，去年黑雨期間其中筲箕灣耀東道約3,000立方米山泥塌下而全線封閉，經半年時間復修後，今年3月份西行線已重開，預計今年6月底能完成山體鞏固工程。

岑家華又補充，當局正研究利用人工智能提升山泥傾瀉風險評估能力，並根據24小時滾存雨量，動態評估受影響地區的山泥傾瀉風險，今年5月中已聯同天文台推出「山泥傾瀉特別提示」，會於有需要時發出，提醒公眾局部地區的山泥傾瀉風險。