土力處推新系統 航空相3D化 提升斜坡安全管理 土地規劃

今年是本港出現首張航空照片100周年，航空照片是追溯發展歷史及地貌的珍貴資料，工程人員亦可藉此建立三維立體模型，有助評估山泥傾瀉等災害。土木工程拓展署轄下土力工程處目前收藏37萬張航空照片，平均每月借出1.7萬張照片予政府部門或業界人士使用。隨着數碼科技發展，處方將於本月底推出全新的「數碼航空照片解讀系統」(DAPIS)，把紙本照片轉化為三維數碼數據和影像，並建立三維數碼模型，提升斜坡安全管理和地形評估，助應對極端天氣的挑戰。

系統由政府創新及科技基金提供650萬元，由土力工程處研發，主要將平面航空照片轉化為3D數碼數據和影像，並建立3D數碼模型，以及在模型上進行數據測量和繪製參考圖，研究山泥傾瀉和在填土/挖掘工程上應用。

土力工程處副處長(規劃及測試)楊暉表示，香港最早的航空攝影在1924年，由英國皇家海軍飛機拍攝，今年正值一百周年。她指，航空照片是岩土工程項目重要參考資料，如協助編制人造斜坡紀錄冊、天然山坡山泥傾瀉紀錄冊等，評估風險及協助規劃與管理土地。她又指，航空照片亦是追溯香港歷史及地貌的絕佳資料，當中可確定土地發展歷史，例如從不同年份的航空照片，見證九龍寨城發展及拆卸歷史。

航空照片是飛機根據一條特定飛行路線，以「連環快拍」方式拍攝，再將多張相片重叠產生立體影像。總土力工程師/規劃及拓展高韻儀指，解讀航空照片是工程的關鍵技術；過往使用紙本航空照片時，工程師須憑經驗評估「用眼去解讀」相中地貌、過往發展及變化。新系統改用數碼系統，工程人員利用精準數據作幾何運算。

現時土力處共收藏37萬張航空照片，平均每月借出1.7萬張照片予其他政府部門或業界人士使用。她指，新系統提供中央數據系統，加強管理數碼航空照片，減省航空照片圖書館的人力資源。提供一站式3D航空照片數據庫網絡，政府部門及工程業界可隨時在辦公室透過網上搜尋、查看和下載，毋須親身到圖書館拿取紙本照片；照片數碼化後，不受紙本照片只能供一位用戶查閱的限制。