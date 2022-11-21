土地供應頭輕尾重 未來5年再加空間小 甯漢豪：造地為照顧需求 不受樓價經濟波動影響

解決「住」的問題是今屆政府施政的重中之重，當局預計本港在未來10年可供應3,200公頃熟地，但供應數量「頭輕尾重」。發展局長甯漢豪表示，即使當局精簡規劃程序，未來5年可進一步增加供應的空間較小。她又表明，造地目的是要照顧不同需求，當局不會因為樓價或經濟波動，而影響細水長流的造地工作。

甯漢豪(圓圖)昨在一個電視節目上表示，預計本港在未來10年可供應3,200公頃熟地，當中三成料在未來5年出現，主要為已施工或規劃處於較成熟階段的土地。她指，即使當局精簡規劃程序，土地由研究到變為熟地仍需要4年時間，所以未來5年可進一步增加供應的空間較小，但當局仍會加快程序，令土地盡早發展。

她又指，當局沒有排除研究發展個別郊野公園邊陲地，但即使發展邊陲地亦難以短期內增加土地供應，所以會先將精力放在具潛力的綠化帶。

被問當局提出熟地供應目標，會否令樓價下跌，甯漢豪表示，理論上如需求不變，供應增加，價格會下調，惟樓價亦受經濟環境和社會憧憬等因素影響。她強調，造地的目的是要照顧不同需求，政府不會因為樓價或經濟波動而影響細水長流的造地工作。

近期不少棕地作業者受政府收地影響，同時表明難以搬到政府計劃發展的多層工廈繼續經營。甯漢豪稱多層工廈僅為其中一個照顧作業者的方法，當局有提供其他協助，包括以金錢賠償。惟她直言當局不能重置所有作業者，部分作業未必配合現時經濟發展情況，或者需要轉型。