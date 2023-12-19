土地共享計劃葵涌大埔3項目獲批　提供逾6000伙公屋

政府2020年推出土地共享先導計劃，發展局今日(19日)公布多3宗申請獲政府原則性同意，合共可提供約8,100伙，包括約6,100個公屋單位。申請項目分別位於葵青和大埔區，其中葵涌梨木道的項目預計可提供800伙公屋或「首置」單位、約300伙私樓單位，而土地的現存二級歷史建築亦會被保留及活化作私人安老院用途。

至於位於大埔的兩項申請，在露輝路及汀角路的項目預計提供約1,200伙公屋或「首置」單位、約500伙私樓單位；林村田禾路及社山路以南的用地則預計提供約4,100伙公屋或「首置」單位、約1,200伙私樓單位。