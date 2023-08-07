土瓜灣五街市建局重建鬧煤氣廠風險評估爭議　倘城規會否決2200伙或延誤　

市建局去年宣布重建涉土瓜灣「五街」，涉2,200伙，出現城規程序爭議。項目毗鄰馬頭角煤氣廠，屬具有潛在危險的裝置，負責管理的煤氣公司指，市建局未按要求提供項目的量化風險評估報告，並推算項目帶來額外38%的生命損失。市建局回覆稱，已就項目作安全風險評估，評估項目對公眾安全的潛在影響不會超出可接受範圍。 發展局則指，市建局2021年已就包括發展範圍的煤氣廠附近一帶作定量風險評估，新提交的定質評審顯示項目預計總人口低於2021年評估中的估算，確定沒有額外風險。但有工程師指，如項目在作量化評估後有改動，須視乎城規會是否接納文件證據，否則仍有被城規會否決機會，若重做量化評估計需時約3個月。 記者︰曾偉龍

涉及2200伙料2033年落成 市建局去年10月啟動涉及「五街」的「明倫街/馬頭角道」及「土瓜灣道/馬頭角道」發展計劃，預計提供2,200伙，於2033年落成。市建局行政總監韋志成早於去年7月於網誌指，土瓜灣「五街」及「十三街」毗鄰一所運作中的煤氣廠，須因應其屬於法例訂明的潛在危險裝置用地，要額外作安全風險評估，形容項目所涉及的技術評估和審批程序，相對更為複雜。 城規會今年3月公布涉及兩項目的計劃草圖，市建局提交城規會的文件指，政府「潛在危險設施土地使用規劃和管制協調委員會」(CCPHI)於2021年批准一份涵蓋土瓜灣「五街」及「十三街」範圍有關馬頭角煤氣廠的量化風險評估報告，而根據一份技術備忘，今次擬議項目的人口不多於2021年評估內的人口，不會不可逆轉地影響有關評估的風險程度。

煤氣公司指欠交量化風險評估 不過，管理馬頭角煤氣廠的煤氣公司向城規會反對發展，指市建局提供的「量化風險評估技術備忘」只是一份質化風險影響評核(Qualitative Appraisal of Risk Impact)，且未能說明為何有關風險可以接受，與慣常做法不同。煤氣公司進一步指，按照市建局2021年報告推算，預測申請範圍內的潛在生命損失在兩項目落實後，將增加逾38%，形容額外的危險巨大，並指在煤氣公司經驗中，如此增幅在傳統上不會獲得政府批准。煤氣公司要求市建局提交一份讓煤氣公司及政府滿意的量化風險評估。 煤氣公司回覆《am730》指，根據《香港規劃標準與準則》，有關重建項目位於馬頭角煤氣廠300米範圍内，必須進行量化風險評估，基於公眾安全及《香港規劃標準與準則》的慣常執行做法，煤氣公司有責任向城規會提出意見，建議市建局開展項目前，須遞交一份獲政府與煤氣公司接受的量化風險評估報告。

市建局指安全風險評估已獲政府批准 市建局則回覆指，市建局在項目前期規劃階段已進行安全風險評估，評估結果顯示兩項目所帶來的人口增長，不會超出安全風險水平的可接受範圍，相關報告已提交予政府，並獲得批准，而上述風險評估報告獲批後，市建局在項目開展前進一步深化項目的規劃及設計，並由獨立顧問公司因應項目的擬議發展參數作額外風險評估，核實項目的規劃建議，符合政府已批准的安全風險評估報告內列明的安全風險水平。市建局又指，向城規會提交的發展計劃草圖已符合規劃限制及相關建築法例的規定，並得到政府部門的批准，目前無需修訂，而項目推行時間表維持不變。

發展局稱定質評估證風險不超2021年定量評估 發展局回覆指，兩項目重建計劃位於馬頭角煤氣廠附近，由於煤氣廠屬於具有潛在危險的裝置，根據《香港規劃標準與準則》的規定及要求，市建局早前已就包括上述重建計劃的煤氣廠附近一帶的發展進行了定量風險評估(Quantitative Risk Assessment)，顯示兩項目帶來的人口增長不會超出安全風險水平的可接受範圍，結果於2021年獲由發展局及其他部門組成的CCPHI接納；市建局去年並向城規會提交了包括風險影響的定質評審(Qualitative Appraisal of Risk Impact – Technical Note)。 發展局續指，市建局現提交的風險影響的定質評審，確定重建計劃的預計總人口亦不會超過已獲許可的定量風險評估中所預計的人口，因此預計不會造成額外的風險。發展局又指，城規會將會就有關項目的申述及意見舉行聆訊。