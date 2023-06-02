土瓜灣住戶飽受樓上滲水滋擾 滲水辦介入1年仍未釐清源頭

5月初有男子疑不堪單位滲水問題困擾多時而輕生，引發社會關注。有土瓜灣居民因樓上滲水，廁所和廚房牆身和天花悉數剝落，但政府滲水投訴調查聯合辦事處介入一年仍未確認滲水源頭，問題更蔓延至外牆，逼使她放棄工作先處理問題。九龍城區居民聯會副秘書長林博表示，滲水辦跟進緩慢，加上只受理濕度達35%或以上的個案，令街坊深受困擾，建議滲水辦降低調查門檻，並成立專責滲水仲裁處跟進，加快處理事件。

土瓜灣50年樓齡舊樓業主李小姐(化名)表示，前年7月起發現單位廚房天花跌灰，其後廁所天花磚塊爆裂，至去年5月廚房更出現1平方呎滲水痕跡，目前廁所和廚房幾乎「體無完膚」，廁所跨越廚房的橫樑更出現裂紋。她去年5月已向滲水辦求助，但樓上住戶並非業主，滲水辦至9月初才就樓上單位去水喉作色水測試，卻未能發現滲水源頭，及至今年3月始證明樓上單位滲水。

滲水不單影響裝修，更大問題是損害樓宇結構。李小姐指，其單位附近大廈外牆出現裂縫，屋宇署2月發現問題後去信要求大廈法團維修，她估計裂縫因樓上單位滲水所致，並經外牆再流入其單位內，指滲水肇因仍未解決，現時更要所有業主因此共同承擔相關維修款項，均令她感困擾。她亦因此暫時放下工作專心處理事件，損失大量金錢和時間。

團體促成立仲裁處簡化程序

九龍城區居民聯會副秘書長林博表示，土瓜灣等舊區舊樓林立，他夏季平均每天收到四、五宗滲水投訴，但滲水辦調查緩慢，最長可達三、四年。他續指，不少未達35%濕度調查門檻的單位住戶惟有等問題惡化，希望可於濕度達5%或10%時即跟進，並建議政府成立滲水仲裁處，簡化調查程序，亦兼調解職能。

關注舊樓滲水的九龍城區議員楊永杰表示，區內樓宇老化嚴重，其辦事處過去一個多月已收到逾10宗投訴，向政府投訴後均未能解決。他批評，滲水辦現時使用色水測試過於落後，應更廣泛使用紅外線分析和微波斷層掃描等新技術。

律師梁永鏗表示，事主若循法律途徑追討，需要證明滲水是樓上單位導致，若滲水辦無法證明，事主或要自行委聘公證行或測量師查證。

滲水辦回覆指，滲水辦2020年至2022年接獲約12萬宗舉報，至今年2月8日尚有10,604宗未完成調查。滲水辦自2018年6月在12個地區試用紅外線熱成像分析及微波斷層掃描，提高找到滲水源頭的成功率，並解釋將滲水位置濕度水平定於35%或以上作為展開調查的標準，是有效運用資源。