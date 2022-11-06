土瓜灣工廈重建允大業主參與發展 市建局冀加快統一業權

市建局早前推出土瓜灣重建項目，並研究在土瓜灣道/馬頭角道發展計劃（KC-019項目）的工業樓宇業權收購中容許大業主參與項目發展。市建局行政總監韋志成解釋，過往試行「業主參與發展」時，小業主面對回報期長、變數多和財務風險高等困難，最終將業權賣予發展商。而KC-019項目的工廈，有四成業權由數個業主持有，如推動項目或要花非常長時間協商，故希望探索針對工業樓宇項目的「業主參與發展」先導計劃，且就業權數目設門檻，冀加快統一業權進度。

韋志成在網誌中以尖沙咀河內道重建項目（K11）為例，當時的土地發展公司邀請業主參加「業主參與發展」計劃，涉及的143個業權中約有半數業權持有人參加，包括一批小業主和一間發展商，惟不足3年間，全部小業主都決定退出，將權益售予參與計劃的發展商，反映小業主傾向選擇盡早得到現金補償購置新居所改善居住環境，或利用相關資金作另外的投資計劃，而不願等待漫長的回報期。

而市建局在2012和2013年推出兩個工業樓宇重建先導項目，但項目內一定比例的物業由數名業主擁有，部份更是由發展商持有，相對於出售物業予市建局，他們更希望保留自用或自行重建，市建局最後終止這兩個重建計劃。

至於KC-019項目，工業樓宇土地已改劃作綜合發展，日後重建需作為住宅或商業用途，故藉著重建「五街」一併將該工廈納入重建範圍，以配合大綱圖的規劃。初步數據顯示，KC-019項目涉及約 110個業權，其中四成的業權由數個業主持有，市建局如要成功推動項目，可能要花非常長的時間進行協商。

韋志成認為，若然在現金補償以外，能夠探索一套特別針對工業樓宇項目的「業主參與發展」先導計劃，將可能有助項目順利推行。就市建局為參與業主所需持有的業權數目設門檻，他指考慮到K11項目小業主中途退出的經驗，以及平衡現行法規要求後，傾向邀請項目內已擁有相當業權數目的業主參與，促成市建局取得他們擁有的業權，加快統一業權的進度，令項目收購工作提速、提效。他提及，影響廠戶涉及不同類型行業，包括工程服務、貿易、貨運行業，以及食品工場等，其中部分廠戶已經營多年，並已投資設置昂貴的大型機器和冷凍房等設備，若要重置業務，比一般舊樓的地舖搬遷可能更為複雜。市建局正全面檢視適用於工業樓宇的收購政策，因應工廈內業主和廠戶的需要，從搬遷費用、重置成本等不同方向，冀望制定一套合適的收購補償方案。