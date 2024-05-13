土瓜灣爆淡水管多條街道變擇國 受影響巴士陸續恢復原有路線 漆咸道北部分快線仍封 (更新)

土瓜灣爆水管，導致多條街道水浸。凌晨零時許，漆咸道北454至456號地下一條直徑18吋淡水管爆裂，大量黃泥水夾雜沙泥由地底湧出，馬頭圍道、新柳街、庇利街、機利士北路等多條街道變成澤國。運輸署表示，漆咸道北（往尖沙咀方向）介乎馬頭圍道與新圍街之間的慢線已解封，惟快線仍封閉；馬頭圍道（往尖沙咀方向）介乎浙江街與漆咸道北之間的全線亦已解封。受影響巴士路線，現已陸續恢復原有路線行駛。

【19:45更新】

運輸署表示，漆咸道北（往尖沙咀方向）介乎馬頭圍道與新圍街之間的慢線已解封，惟快線仍封閉；馬頭圍道（往尖沙咀方向）介乎浙江街與漆咸道北之間的全線亦已解封。受影響巴士路線，現已陸續恢復原有路線行駛。