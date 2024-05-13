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2024-05-13 07:40:59

土瓜灣爆淡水管多條街道變擇國　多條巴士路線改道(有片)

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土瓜灣爆淡水管多條街道變澤國，多條巴士路線改道。(土瓜灣之友@FB)

土瓜灣爆淡水管多條街道變澤國，多條巴士路線改道。(土瓜灣之友@FB)

土瓜灣爆水管，導致多條街道水浸。凌晨零時許，漆咸道北454456號地下一條直徑18吋淡水管爆裂，大量黃泥水夾雜沙泥由地底湧出，馬頭圍道、新柳街、庇利街、機利士北路等多條街道變成澤國。警方及水務署人員到場封路及作緊急維修。至凌晨1時半左右，部分斜路的水已經退卻，但留下大量沙泥。運輸署表示，受水管爆裂影響，漆咸道北往尖沙咀方向、介乎馬頭圍道與新圍街之間的全線，以及馬頭圍道往尖沙咀方向、介乎浙江街與漆咸道北之間的全線需封閉，另多條巴士路線須改道行駛。

爆水管位置一個巴士站牌倒下，路面遺下大量沙石及磚頭；對面一個懷疑連接該條淡水管的花槽，亦遭波及導致下陷，出現一個深坑，坑內有黃泥水湧出漆咸道北454456號地下單位被黃泥水淹浸，有住客要借用抽水機協助抽走積水，傢私全數被浸，部份電器亦損毀。由土瓜灣居民拍攝的圖片所見，上述多條道路廣泛被浸，有如黃河一樣。

馬頭圍道。(土瓜灣之友@FB) 新柳街。(土瓜灣之友@FB) 水退後留下大量沙泥。(電視截圖)

運輪署呼籲駕駛者改用其他道路

運輸署宣布，受水管爆裂影響，漆咸道北往尖沙咀方向、介乎馬頭圍道與新圍街之間的全線，以及馬頭圍道往尖沙咀方向、介乎浙江街與漆咸道北之間的全線需封閉，九巴55A5P11142626X93K路線；城巴A22路線；及過海巴士101107108111111P116路線須改道行駛，呼籲駕駛者改用其他道路。

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