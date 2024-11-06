土瓜灣男工搭棚墮斃無勞保　業界：工人多無保開工因保費高昂

土瓜灣昨日（5日）發生工人墮樓意外。一名44歲姓林搭棚男工於馬頭角道40號疑拆棚時，連人帶狗臂架墮樓，送院搶救不治，遺下妻子及一對年幼子女。今日（6日）死者遺孀由工權會職員陪同下到葵涌殮房認屍，神情哀傷，不時拭淚，其後於中午時分返回意外現場進行路祭。 無購買勞工保險 工業傷亡權益會幹事林靜儀透露，事主入行逾10年，林生與太太育有一對子女，年僅8歲和4歲林太平日有打兼職工幫補家計，但林為家庭經濟支柱。林家早前剛獲派屯門公屋單位，本月初已取得鎖匙，尚未開始裝修，不料卻發生意外，天人永隔，令林家經濟雪上加霜，前路茫茫。她又指，其前公司沒有為工人購買勞工保險，所以事主辭職並於2年前與朋友拍檔開設工程公司，自己如常落場工作；而由於搭棚工人保費昂貴，較難購買勞工保險，事主在新公司亦無買勞保。

搭棚工人保費高昂 港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，搭棚屬高風險工種，工作性質危險，出事率及賠償額高，本身已甚少保險公司願意承保。一般來說，建築地盤承建商會為整個地盤各項工種購買勞工保險，故會保障搭棚工人，但小型工程公司通常甚少為搭棚工購買勞保，原因是保費太貴。 他舉例指，一間專做搭棚的小型工程公司，如為一名搭棚工人購買勞保，年費高達12.5萬元，如公司有3至4名工人，保費動輒高達數十萬元，不是每間公司都願意承擔；即使以日計算，每日保費約為1,250元，不過加上搭棚工日薪約2,150元，即聘請一名搭棚工人，每日成本要3,400元。他指，業界約有200至300間專做搭棚的小型公司，但只有約50間有購買勞保，大多數搭棚工人都是在無勞保的情況下開工。他更址言，有時小型公司甚至會用向物業管理公司或保安員出示一份懷疑偽造的英文保險，以證明搭棚工有勞保可以開工，但實際上並無購買保險。