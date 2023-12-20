土瓜灣逾40年平民扒房 哥登堡餐廳貼「最後一次聖誕大餐」 預告明年結業

在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持(FACEBOOK圖片)

餐廳結業潮持續，在土瓜灣經營40多年的「平民扒房」哥登堡餐廳，近日突然在門外貼出「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持。市場消息指，哥登堡餐廳舖頭租約至明年2月，之後將以8萬元放租，老闆考慮結業主因是疫情以來一直虧損，亦覺得現時經濟環境及市道惡劣，很多街坊表示不捨。

市場消息指租約至明年 2 月

哥登堡餐廳是港式經典扒房之一，以懷舊裝修及份量十足出名，以「唔敢封王稱霸，呃你永無下次」為經營宗旨。不過哥登堡亦步隨區內多間老字號後塵決定結業。近日有街坊拍攝餐廳張貼海報，表示「租約期滿，告別土瓜灣，最後一次聖誕大餐，多謝街坊四十多年支持」，「最後的聖誕大餐」於12月23日至25日全日供應，有海鮮忌廉湯、燒火雞火腿鮮果沙律、蒜蓉扒大蝦牛柳，另有甜品、咖啡或茶。