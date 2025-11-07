土瓜灣道3名海關人員執勤遭斬傷 警凌晨拘捕兩名男子（更新）

【7/11更新】 土瓜灣昨日（6日）發生3名海關人員被斬案，疑兇一度在逃，警方重案組介入調查。至今日（7日）凌晨近1時，警方西九龍總區重案組探員、聯同大批西九龍衝鋒隊人員，於旺角亞皆老街先達廣場對開，截停一輛白色七人車，帶走車上一名男司機；至凌晨3時於九龍城區再拘捕多一名男子。據悉，事件懷疑與海關人員遇襲案有關，但被帶走男子並非斬人疑兇，他們涉嫌安排接送疑兇。至於在逃疑兇年約38歲、身高1.75至1.8米，犯案時穿黑色T恤、綠色短褲、黑色波鞋，警方正展開緝捕。

事發在昨日(6日)下午5時許，警方接獲報案，指土瓜灣道80M號定安大廈一單位內發生持刀傷人案，3名男子受傷。救援人員接報到場，發現其中兩人腳部受傷，一人手部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院接受治理，警方正調查事件。

據悉，當時7名海關人員到上址緝毒，其間單位內一名疑犯突然發難，用刀斬傷其中兩名關員，另一人行動時腳受傷，事後疑犯將自己反鎖單位內。警方到場爆門入內，發現他已逃離現場，正派員在場進行搜捕。從網上圖片可見，警方拉起封鎖線阻止市民靠近，多名警員在場戒備。