土耳其地震｜于文陽：特區救援隊水平達國際級 但只帶乾糧沒熱食

土耳其發生大地震，本港派出的救援隊完成行動返港。救援隊指揮官于文陽表示，本港救援隊的裝備及技術均已達到國際水平，已啓動申請成為中型國際搜救專隊的程序。

于文陽在一個電台節目中表示，本港救援隊在裝備及技術均達到國際水平。特區救援隊去年已啓動申請成為中型國際搜救專隊的程序，爭取日後的行動能連續進行7日，于文陽形容，團隊水平已達到標準，有待國際救援組織來港，就救援隊的技術、資源、動員能力等進行認證，期望1至2年內完成認證。