土耳其地震｜于文陽：特區救援隊水平達國際級 但只帶乾糧沒熱食

土耳其發生大地震，本港派出的救援隊完成行動返港。救援隊指揮官于文陽表示，本港救援隊的裝備及技術均已達到國際水平，已啓動申請成為中型國際搜救專隊的程序。
于文陽在一個電台節目中表示，本港救援隊在裝備及技術均達到國際水平。特區救援隊去年已啓動申請成為中型國際搜救專隊的程序，爭取日後的行動能連續進行7日，于文陽形容，團隊水平已達到標準，有待國際救援組織來港，就救援隊的技術、資源、動員能力等進行認證，期望1至2年內完成認證。
當地居民認出本港救援隊
于文陽分享指，逗留災區期間，不時聽到槍聲，亦有店鋪被搶掠，治安欠佳，但土耳其當局派出荷槍實彈軍人保護，救援隊安全未受到威脅，又稱，對有當地居民認出本港救援隊感到驕傲，但認為在細節位上做得仍未夠細心。今次首次與國家救援隊合作， 認為國家救援隊在煮食、休息等細節上值得借鑒。
國家救援隊有床 港救援隊需露營
他指，特區救援隊有配備行山乾糧，雖然可以充饑，但在嚴寒天氣下，連續食用會對情緒有影響，而具有豐富經驗的國家救援隊行動，會在現場煮食，可以提供熱食給特區救援隊，同時國家救援隊會即場製作「碌架床」，特區救援隊則要在寒冷天氣下在地上露營，因此國家救援隊的休息質素會較好。
于文陽指，本港救援隊每年都會進行36小時不間斷訓練，模擬海外救援情況，但始終操練與實際救援有分別，包括心理壓力不同、實際救援時可能遇上餘震、現場環境每次都不一樣等，因此今次到土耳其的救援經驗，對坍塌搜救專隊的未來發展幫助很大。