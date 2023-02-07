土耳其地震｜宣明會 國際培幼會 救助兒童會籲國際社會援手(附捐款方法)

土耳其7.8級地震，傷亡枕藉，當地不少居民流離失所，世界宣明會、救助兒童會籲國際社會援手。其中世界宣明會指，正評估受影響地區的需要，並開展救援工作。首要為災民提供的支援，將涵蓋水利衛生、醫療、棲身之所及保護等方面。

由於當地正值寒冬，氣溫降至零度以下，宣明會指，已經開始向避難中心派發燃料及保暖物資，幫助災民保暖。據宣明會的合作伙伴初步評估，除了食物和日用品，當地目前極需要燃料，為醫療設施及避難中心恢復供應暖氣和電力。 土耳其地震市民捐款途徑： 1. 網上捐款：https://www.worldvision.org.hk/our-work/emergency-relief/turkey-syria-earthquake-response



2. 自動櫃員機轉賬／直接存入銀行戶口：中國銀行 012-363-1-017493-6



3. 劃線支票：抬頭請寫「香港世界宣明會」或「WORLD VISION HONG KONG」 。市民請將劃線支票或銀行收據連同個人資料寄回「香港世界宣明會簡便回郵69號」收（免貼郵票），信封面請註明「土耳其及敘利亞地震緊急救援」。捐款可憑正式收據扣減稅項。

國際培幼會︰已與當地夥伴合作展開敍利亞人道援助行動 國際培幼會亦指，今次「雙地震」是當地百年來最強烈，數百棟建築物倒塌，世界衛生組織預計遇難人數增加至2萬人。情況相當危急，急需大家伸出援手幫助受災兒童及其家庭脫離險境。該會指，因應危機，國際培幼會正迅速採取行動，培幼會黎巴嫩辦事處職員與當地夥伴合作，展開敍利亞人道援助行動，將派發緊急救援物資，包括衛生包、食物、燃料、防寒物資如毛毯及藥物等，為兒童及家庭解燃眉之急。我們亦會提供女性衛生用品，更全面地保障她們的安全和健康。

捐款給國際培幼會方法： 銀行轉賬* 請將捐款直接存入滙豐銀行戶口號碼640-068318-838



劃線支票* 支票抬頭請寫上「國際培幼會有限公司」或 “Plan International Hong Kong Limited”



現金捐款：OK便利店或VanGO便利店*

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