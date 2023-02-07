土耳其地震｜宣明會 救助兒童會籲國際社會援手(附捐款方法)

土耳其7.8級地震，傷亡枕藉，當地不少居民流離失所，世界宣明會救助兒童會籲國際社會援手。其中世界宣明會指，正評估受影響地區的需要，並開展救援工作。首要為災民提供的支援，將涵蓋水利衛生、醫療、棲身之所及保護等方面。

由於當地正值寒冬，氣溫降至零度以下，宣明會指，已經開始向避難中心派發燃料及保暖物資，幫助災民保暖。據宣明會的合作伙伴初步評估，除了食物和日用品，當地目前極需要燃料，為醫療設施及避難中心恢復供應暖氣和電力。 土耳其地震市民途徑捐款： 1. 網上捐款：https://www.worldvision.org.hk/our-work/emergency-relief/turkey-syria-earthquake-response



2. 自動櫃員機轉賬／直接存入銀行戶口：中國銀行 012-363-1-017493-6



3. 劃線支票：抬頭請寫「香港世界宣明會」或「WORLD VISION HONG KONG」 。市民請將劃線支票或銀行收據連同個人資料寄回「香港世界宣明會簡便回郵69號」收（免貼郵票），信封面請註明「土耳其及敘利亞地震緊急救援」。捐款可憑正式收據扣減稅項。