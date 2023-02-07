土耳其地震｜宣明會 救助兒童會籲國際社會援手(附捐款方法)

土耳其7.8級地震，傷亡枕藉，當地不少居民流離失所，世界宣明會救助兒童會籲國際社會援手。其中世界宣明會指，正評估受影響地區的需要，並開展救援工作。首要為災民提供的支援，將涵蓋水利衛生、醫療、棲身之所及保護等方面。
由於當地正值寒冬，氣溫降至零度以下，宣明會指，已經開始向避難中心派發燃料及保暖物資，幫助災民保暖。據宣明會的合作伙伴初步評估，除了食物和日用品，當地目前極需要燃料，為醫療設施及避難中心恢復供應暖氣和電力。
土耳其地震市民途徑捐款：
1. 網上捐款：https://www.worldvision.org.hk/our-work/emergency-relief/turkey-syria-earthquake-response
2. 自動櫃員機轉賬／直接存入銀行戶口：中國銀行 012-363-1-017493-6
3. 劃線支票：抬頭請寫「香港世界宣明會」或「WORLD VISION HONG KONG」 。市民請將劃線支票或銀行收據連同個人資料寄回「香港世界宣明會簡便回郵69號」收（免貼郵票），信封面請註明「土耳其及敘利亞地震緊急救援」。捐款可憑正式收據扣減稅項。
救助兒童︰當地正值寒冬
另外，國際獨立兒童組織，救助兒童會 (Save the Children) 土耳其區域總監Sasha Ekanayake表示:「是次地震是這地區百年來最強的地震，當地正值嚴寒天氣及暴風雪，數以百計的人無家可歸。受影響區域的學校關閉一星期。我們的團隊迅速了解當地人員的安全，及提供積極緊急救援。現在是關鍵時刻國際社會立即採取行動，支援數千個有需要的人。」救助兒童會在地的救援隊伍計劃為受災居民提供冬天用品及緊急包，如毛氈及冬天衣物等抵禦嚴寒天氣。該會籲國際社會施予援手。
兒童或被困瓦礫中餘震不斷水深火熱
救助兒童會敍利亞傳媒總監Okke Bouwman表示:「敍利亞經歷了12年的衝突，令當地家庭瀕臨崩潰邊缘。經濟崩潰，使人民掙扎求存以養育子女，讓子女在嚴冬得到温飽，讓他們接受教育。現正兒童可能被困於瓦礫中、跟家人分離，甚至未知他們今晚是否有温暖的地方睡覺。餘震不斷，令情況更水深火熱。這些兒童需要即時救援，國際社會現在必需要挺身而出走施予援手。」