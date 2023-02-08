土耳其地震｜港府派59人搜救隊赴土耳其協助救災 陳國基：首要任務搜救被埋災民

據悉，搜救隊共59人，其中消防處多名人員今午在消防局準備物資和裝備，將與保安局、入境事務處和衞生署人員，聯合中國救援隊前往土耳其協助救災。土耳其及敘利亞的大地震災情嚴重，多國派出救援隊到當地，內地的搜救隊亦已抵達。

土耳其地震死傷逾萬人，本港將派出救援人員到當地協助救災。特區政府宣布，今日（8日）將派出保安局、消防處、入境事務處和衞生署人員組成的搜救隊前往土耳其，協助地震災場的搜救工作。

陳國基： 暫未收到港人求助

署理行政長官陳國基向搜救隊代表授旗並發表講話，他指從土耳其總領事得知，災區有超過1萬棟建築物倒塌，災區的建築物仍有倒塌危險，行動有一定危險性，希望搜救隊望爭分奪秒拯救生命之餘，亦要顧及自己安全。他表示，首要任務主要搜救有沒有被埋的死傷者，暫未收到港人求助。至於逗留時間，需視乎情況而定。搜救隊由一名總消防隊長帶領59名成員，分別來自保安局、入境處、消防處、衞生署醫生及護士等，並帶備生命探測器、混凝土切割工具。

他又表示，對搜救隊引以為傲，敬佩一眾自願出動的救援人員，期望聽到好消息，凱旋歸來。他指，政府會作出一切支援，若有需要會增派人手協助。土耳其駐港總領事感謝香港派搜救隊協助，祝願他們好運。

李家超：感謝搜救隊體現專業精神

正在阿聯酋迪拜訪問的行政長官李家超，在社交專頁表示，土耳其強烈地震造成嚴重傷亡，令人痛心。他感謝特區搜救隊各成員體現專業精神，協助土耳其當局拯救生命，希望市民為搜救隊打氣，政府會全力支援搜救隊一切所需，令他們能順利完成救援工作。