土耳其地震｜無國界醫生：正協助地震災民　料香港醫生將參與救援

土耳其及敘利亞大地震，死亡人數增至超過兩萬人。無國界醫生(香港)總幹事童靜漪今早（10日）接受電台訪問時表示，正檢視包括本港在內的亞洲區的醫生名單，暫時未有直接來自香港的醫生參與救援，預計未來一星期能夠組織好，有待處理簽證等問題。童靜漪表示，災區天氣寒冷及落雪，電力設施有很大問題。無國界醫生於敍利亞西北部一直有工作，正在災區協助治理傷患及提供物資，同時設立3個流動診所及調動90部救護車協助災民。



她表示，無國界醫生在當地有多間醫院，正協助2500個家庭，亦會派發非醫療物資，並提供醫療服務。她預計，地震後3至6個月，災區會爆發霍亂等傳染病，擔心敘利亞的人道救援通道有機會在未來6個月停止，希望國際社會留意。