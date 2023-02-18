土耳其地震｜特區救援隊返港　李家超：對表現感到驕傲

到土耳其地震災區協助搜救的特區救援隊，一行59人深夜返港，特區政府在機場舉行儀式。行政長官李家超到場迎接，並與救援隊隊員逐一握手後致辭。李家超讚揚救援隊成功完成任務，並安全返港感到非常欣慰及感謝，亦對救援隊的表現感到驕傲。

讚揚9日任務救出4名 倖存者

李家超指，救援隊冒着風險，奮勇救人，充分展示了愛心和專業，展示了特區政府公務員團隊的優秀能力，彰顯了無分國界的互助精神，為救援隊的表現深感驕傲並向其致敬，前後進行9日任務，於災區救出4名倖存者。李家超提到，救援隊在當地面對種種困難，包括餘震威脅，亦有隊員在嚴寒下未能入睡，但亦能以熱誠抵住冷風，反映消防處的坍塌搜救專隊平日訓練有素，能夠在惡劣環境下進行拯救工作。

他亦感謝中央政府對特區救援隊的肯定及照顧，包括安排包機將隊員由土耳其送到北京，以及中國大使館和國家救援隊在當地的協助等。他表示，今次建立堅實合作基礎，相信未來會繼續交流，為人類命運共同體作出貢獻，又指下周一會邀請隊員到禮賓府，再次感謝他們辛勤工作。

指揮官：行動得到寶貴一課

至於特區救援隊指揮官于文陽亦表示，救援期間遇到不少困難，但隊員本著只要有機會便必須拯救的精神執行任務，形容今次行動得到寶貴一課，日後會再完善救援策略，增強將來在海外長時間救援的能力；亦有消防員感謝家人支持，返港後最想洗澡休息及陪伴家人，坦言今次任務感受到生命渺小，要好好珍惜身邊的人。