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2023-02-10 09:48:27

土耳其地震｜緊急呼籲 東瀛遊開放3分行作物資收集站

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土耳其地震｜緊急呼籲 東瀛遊開放3分行作物資收集站。（資料圖片／AP）

土耳其周一發生7.8級大地震，造成過萬人死亡，逾6萬人傷。多人還在等候救援，惟災區天氣預測將愈漸寒冷。土耳其駐港領事館呼籲，市民可捐助物資幫助當地受災居民，考慮到未必人人都可以將物資送到指定的葵涌物流貨倉，東瀛遊宣布開放3間分行，包括銅鑼灣、沙田及旺角，作為物資籌集收集站。收集時間由今日起至周日（12日）晚上7時，東瀛遊將於周一（13日）前將所收集到的物資轉送至指定葵涌物流貨倉。

根據土耳其駐港領事館的指引，物資籌集請注意以下事項

  • 捐贈物資須為全新衣物
  • 禦寒衣物優先，包括成人及小童衫褲、長/短靴、雨衣、手套、帽、頸巾、襪子及內衣褲等。帳篷、睡袋、毛毯、暖爐、電 筒、保溫瓶、嬰兒紙尿片、衛生巾等物資亦可。
  • 請將物資以箱裝好，並在物資箱上以英文寫上所捐物資以方便前線工作人員辨認。

收集分行

  • 旺角分行
    旺角彌敦道    636號招商永隆銀行中心5505
    （港鐵旺角站    E2銀行中心出口）
  • 銅鑼灣分行
    銅鑼灣百德新街    2-20號恆隆中心7705
    （港鐵銅鑼灣站    E恆隆中心出口）
  • 沙田分行
    沙田連城廣場旅遊廊    707
    （港鐵東鐵線沙田站    A2出口）

收集時間

  • 2月10日 早上11時至晚上8時
  • 2月11日 早上11時至晚上7時
  • 2月12日 早上11時至晚上7時
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