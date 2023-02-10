土耳其地震｜緊急呼籲 東瀛遊開放3分行作物資收集站

土耳其周一發生7.8級大地震，造成過萬人死亡，逾6萬人傷。多人還在等候救援，惟災區天氣預測將愈漸寒冷。土耳其駐港領事館呼籲，市民可捐助物資幫助當地受災居民，考慮到未必人人都可以將物資送到指定的葵涌物流貨倉，東瀛遊宣布開放3間分行，包括銅鑼灣、沙田及旺角，作為物資籌集收集站。收集時間由今日起至周日（12日）晚上7時，東瀛遊將於周一（13日）前將所收集到的物資轉送至指定葵涌物流貨倉。
根據土耳其駐港領事館的指引，物資籌集請注意以下事項
- 捐贈物資須為全新衣物
- 禦寒衣物優先，包括成人及小童衫褲、長/短靴、雨衣、手套、帽、頸巾、襪子及內衣褲等。帳篷、睡袋、毛毯、暖爐、電 筒、保溫瓶、嬰兒紙尿片、衛生巾等物資亦可。
- 請將物資以箱裝好，並在物資箱上以英文寫上所捐物資以方便前線工作人員辨認。
收集分行
- 旺角分行
旺角彌敦道636號招商永隆銀行中心5樓505室
（港鐵旺角站E2銀行中心出口）
- 銅鑼灣分行
銅鑼灣百德新街2-20號恆隆中心7樓705室
（港鐵銅鑼灣站E恆隆中心出口）
- 沙田分行
沙田連城廣場旅遊廊707室
（港鐵東鐵線沙田站A2出口）
收集時間
- 2月10日 早上11時至晚上8時
- 2月11日 早上11時至晚上7時
- 2月12日 早上11時至晚上7時