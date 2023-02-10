土耳其地震｜緊急呼籲 東瀛遊開放3分行作物資收集站

土耳其周一發生7.8級大地震，造成過萬人死亡，逾6萬人傷。多人還在等候救援，惟災區天氣預測將愈漸寒冷。土耳其駐港領事館呼籲，市民可捐助物資幫助當地受災居民，考慮到未必人人都可以將物資送到指定的葵涌物流貨倉，東瀛遊宣布開放3間分行，包括銅鑼灣、沙田及旺角，作為物資籌集收集站。收集時間由今日起至周日（12日）晚上7時，東瀛遊將於周一（13日）前將所收集到的物資轉送至指定葵涌物流貨倉。

根據土耳其駐港領事館的指引，物資籌集請注意以下事項