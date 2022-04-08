在家學習｜海洋公園復活節互動課今起接受報名 參加者有機會獲「探索號R」門票

復活節將至，但小朋友仍須居家避疫，主題樂園又未開放，海洋公園把園內景點「探索號R」透過免費Zoom互動課程帶到小朋友面前，讓小朋友可以安在家中探索展館，參加者更有機會獲得「探索號R」門票，待重新開放之後延續親身探索的愉快學習旅程。

海洋公園教育大使將於4月15日至16日期間，帶領2至8歲小朋友遙距遊歷多媒體互動體驗館「探索號R」，並會透過一系列有趣又多元化的互動活動，與小朋友們一同研究各種動物的身體特徵及發掘本地物種的特色。

其中「英語故事時間—大自然忍者」特別為2至3歲幼童設計，外藉導師會以英語帶領小朋友一同進入故事世界，一起活動身體放電。導師又會利用「探索號R」館內設施，透過故事講解本地物種香港湍蛙如何利用保護色於湍急溪流間生活，並教導小朋友和家長自製湍蛙玩偶，從中認識牠的特色。

另一課程是「小偵探訓練之旅」，讓4至5歲小朋友化身成小偵探，與教育大使一起利用「探索號R」小紅熊研究台上的AI超級動物身體部件，按照不同動物的特性追蹤各種線索，並透過即時投票決定下一步偵查，一起尋找失落的黃金觀察工具。小偵探們在調查過程中，跟隨教育大使於動物展館尋找線索及探望動物大使。教育大使又會與小朋友一同做小手工製作專屬自己的觀察工具，鼓勵小朋友進一步認識大自然。

最後一個課是為6至8歲小朋友準備的「漫趣探索行之動物知識大聯盟」，透過即時投票參與問答遊戲，認識香港生物多樣性，更會以虛擬方式一同抵達「探索號R」，實時製作AI超級動物，學習動物有關知識。

互動課程今起接受報名，費用全面，名額有限，詳情可參閱海洋公園Facebook專頁(https://www.facebook.com/hkoceanpark/)。