在港南韓人街頭見長者自由出行印象深　目擊輪椅上落巴士過程俐落

本港很多地方設有無障礙設施，特別是公共交通工具，方便傷殘人士出行，同時本港亦是全球人均壽命最長的地方。有在港生活的南韓人留意到，香港街上有不少長者活動，當中更有行動不便的老人家由子女或外傭扶住慢慢散步，覺得這個情景很特別。她又說，偶爾會見到很高齡的長者自己搭車，亦對巴士車長由打開到收起輪椅斜板過程俐落，不消10秒便完成感受頗深。

港人盼南韓可方便所有人出行 發帖者在社交平台用韓文分享所見所聞後，吸引不少同樣使用韓文的網民回覆，有留言同意香港不論公園或旅遊景點均確實有很多長者，包括坐輪椅的長者，部分由照顧者陪同外出的更同時掛有氧氣機，亦有人笑言在港經常看到輪椅使用者正常在街頭出入，回到南韓街頭卻完全不見輪椅人士，原因竟是南韓傷殘人士根本連出門口也做不到，感嘆世界各地都應該營造一個令所有人均能出行的社會。

同時，有網民提到香港的巴士車長會先示意排隊乘客稍等，再迅速打開斜板讓輪椅優先上車，形容在港屬平常的場景、不會有人埋怨，又稱傷殘人士在香港的出行自由保障較南韓好很多，估計與沿用英國交通制度有關。同時，有香港人用韓文留言表示感到自豪，反觀到南韓旅遊時發現地鐵有很多樓梯、社區無障礙設施不完善等，衷心希望南韓也可變成一個方便所有人出行的地方。