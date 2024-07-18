地勤扔行李落樓梯影片瘋傳 國泰道歉：已調離崗位候查(有片)

有影片顯示國泰航空的一名員工在機場多次從樓梯上把行李箱扔下，違反了航空公司的行李處理程序。國泰為事件道歉，已即時將該員工調離相關崗位，等待進一步調查結果。 影片長約十多秒，見到一名穿着反光背心的機場地勤女人員，把多件寄艙行李從中層樓梯扔到下層樓梯底，甚至雙手齊扔，行李在樓梯翻滾後於下層堆叠一起，行為相當粗暴。

市民何小姐向無綫電視節目《東張西望》提供影片及講述事發經過，指周日（7月14日）赴機場送朋友離開香港，惟朋友在候機室看到有地勤人員把行李「扔」到下樓梯，「地勤直接將行李掟落樓梯度……你話跣定係點樣都算，但係佢係掟落去，好明顯見到每一件行李都打咗好多個跟斗」。何小姐續說，明白地勤工作辛苦，但沒想過會出現如此場面，「你堂堂一個大機場，你無輸送帶都算喇，我明地勤都好辛苦，但老實講，我哋都唔預期我哋啲篋係俾人哋咁樣掟㗎嘛」。

影片引來網民關注，有人批評該做法離譜，「咩篋都爛」、「有易碎物品就大鑊」，也有人指見慣不怪，指相信其他機場亦有類似事件，只是沒有被人拍到。 國泰航空證實，事件涉及國泰的地勤服務供應商一名員工，已即時將該員工調離相關崗位，等待進一步調查結果。國泰就事件向受影響乘客致歉，會責成地勤服務供應商加強整體員工培訓及監察，以確保不會有同類事件發生。