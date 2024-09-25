地區免費乙肝病毒篩查4%陽性 患者指原本「食得跑得」無警覺度希望計劃普及化

肝炎是常見疾病，衞生署推算本港約有41萬人感染乙型肝炎病毒，不過因病徵不明顯，當中料近40%不知悉自己為慢性乙型肝炎患者。工聯會今年7月在青衣舉辦免費乙肝病毒篩查計劃，83人抽血，有4人化驗結果顯示是陽性（佔4.81%），其中1名患者指原本「食得跑得」，如果無參與計劃會任由病情不了了之，他希望篩查服務可普及化。

30年前曾經政府檢查確診乙肝的覃先生表示，當時覺得「肝炎咪肝炎，咩肝炎。有錢就醫，冇錢就係咁樣當冇件事，冇跟進」，完全不知道嚴重程度及惡化機會。在多年後得悉有今次的篩查計劃便去進一步檢查，確診後獲計劃的義務醫生撰寫專科轉介信，正獲治療。他憑計劃了解更多乙肝資訊，鼓勵家人一同進行篩查，幸好他們無被傳染。

醫生強調病向淺中醫

內科腫瘤科專科醫生吳劍邦表示肝炎發展屬漫長階段，以十多二十年計算，可以完全無病徵，直至惡化才發覺時已錯失治療黃金時間，進而惡化為肝硬化及肝癌。他指所有疾病都是病向淺中醫，不過現時超聲波檢查需輪候達1年時間，並未能按本港指引於每半年進行1次。在肝癌早期欠缺明顯病徵的情況下，超聲波檢查只有45%靈敏度，超聲波檢查+AFP（甲胎蛋白）則有63%，但AFP+PIVKA-II肝癌血液監測卻能達到87%，可避免因輪候超聲波檢查而錯失治療良機。

肝臟移植協康會會長黃龍輝表示，他的家人便是在使用AFP檢測但測不出陽性結果，卻在腫瘤增大惡化後才發現，白白錯失治療良機。另外，亦有不少個案外表十分健康，但當發現時腫瘤已有18厘米大。