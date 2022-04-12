地區康健中心年內開多5間　食衞局已物色10區選址 (附名單)

政府陸續在各區設立地區康健中心，圖為去年已啟用的深水埗地區康健中心。(資料圖片／鍾式明攝)

為推動基層醫療健康服務，港府近年逐步在全港18區設立地區康健中心，其中葵青地區康健中心及深水埗康健中心已投入服務、有5區康健中心將於今年內陸續開始營運。食物及衞生局表示，餘下11區的康健中心大致已物色到合適地點作長遠發展，並獲相關區議會支持。

十區康健中心已有選址

食衞局在提交立法會特別財委會的文件指，11個尚未設有康健中心的行政分區當中，除離島區外，其餘已物色到合適地點並獲區議會支持，選址如下：

灣仔區：加路連山道用地

東區：小西灣道與富欣道交界處

油尖旺區：前旺角街市用地

觀塘區：觀塘綜合發展項目

大埔區：安邦路前賽馬會會所游泳池用地

西貢區：將軍澳第67區

北區：上水第4及第30區1號地盤

中西區：中港道、西消防街與干諾道西交界處

沙田區：火炭山尾街

九龍城區：何文田政府綜合大樓

當中，有關在灣仔、東區及觀塘興建康健中心的申請撥款建議,已分別於去年1月、6月及10月獲立法會財務委員會通過，餘下8間康健中心則會按個別工程計劃時間表陸續落成。至於離島區的選址，當局指稍後會諮詢離島區議會。在康健中心設立之前，11間「地區康健站」已於去年9月下旬陸續投入服務，提供多項政府資助及地區為本的基層醫療健康服務。

5區康健中心料今年營運

另外，食衞局指去年已就五區的康健中心進行招標，邀請機構提供營運服務，有關康健中心將預計今年開始營運：

屯門區：屯門玫瑰花園商場，預計5月開始營運

黃大仙區：鑽石山啟鑽苑啟鑽商場，預計7月開始營運

南區：鑽石山啟鑽苑啟鑽商場，預計7月開始營運

元朗區：天水圍天一商城，預計7月開始營運

荃灣區：荃灣Plaza 88，預計11月開始營運

至於現已投入服務的葵青康健中心及深水埗康健中心，食衞局表示在2020/21年度，兩間中心在服務合約及租金方面的實際開支，分別為6,660萬元及1,230萬元。