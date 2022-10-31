大埔梧桐寨村上周五(28日)有大樹枯枝塌下，壓斃正清理枯枝的64歲村代表邱玉生，據悉有關樹木位處官地，屬地政總署管轄。地政總署長黎志華今(31日)接受電台訪問時指，對事件表示非常難過，對死者家屬致以深切慰問，對於部門及承辦商延誤處理事件深表歉意。他又承諾會按合約條款及機制懲處，並吸取經驗，並檢視有關機制。

承辦商多次延誤提交報告

黎志華指，梧桐寨村村長於8月曾致電1823投訴樹木有風險，署方在8月22日通知承辦商跟進，承辦商一星期後到場視察，判斷該樹木已枯死，但毋須即時移除。按照機制，承辦商要在視察後3日向署方提交報告。部門曾於9月中及本月初催促承辦商，但對方直至上周五(28日)黃昏，即意外發生後才交報告。黎志華認為上述延誤是不可接受，署方會追究責任，而終止有關承辦商投標，會是選項之一。

而塌樹後，他指署方有派員到梧桐寨村，檢視了60棵樹。當中約有17棵因被判斷為枯死等原因需要移除，另有15棵則需要修剪。他承認，地政總署在事件上有監督責任，部門會探討按風險評定處理樹木的優次，已委派副署長檢視部門的樹木管理及投訴機制。

出席同一節目的梧桐寨村另一村代表丘觀連則稱，該樹下常有村民乘涼及拜神，村民亦曾多次投訴有枯枝跌落。惟8月底承辦商視察時，未有人知會他們原來涉事大樹已枯死，樹根亦被白蟻蛀食。死者考慮到即將過年，又未知政府何時會處理，故自行鋸樹，最終釀成悲劇。