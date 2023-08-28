地政總署：上月巡駱駝漆大廈向4業主發違契警告信 食環署︰有60個處所持相關食物牌照 今巡查發9宗檢控

【22:44更新】地政總署表示，九龍東地政處因應投訴，於本年7月巡查觀塘駱駝漆大廈的懷疑違反契約單位，並因而向4個單位的業主發出警告信，要求在指定時限內糾正違契事宜。署方表示，今年首6個月，九龍東地政處證實違契及發出警告信的個案共有51宗，駱駝漆大廈佔4宗；證實違契及把警告信送交土地註冊處註冊則有25宗，駱駝漆大廈佔1宗。
地政總署表示，大部分工廈的地契訂明，地段只准作「工業及/或倉庫」用途。因此，若把工廈改作其他用途如零售，除非業主已向地政總署申請並獲批豁免或更改相關的用途條款，以及在適用情況下事先取得所需的規劃許可，否則便可能違反地契條款。
署方指，現行做法是按「風險為本」原則作出執管，一般而言，違契一經證明屬實，分區地政處會採取適當的執行契約條款行動，包括向業主發出警告信，規定於指定期限內糾正違契用途，否則便會把警告信送交土地註冊處註冊在案。警告信一經註冊，物業買家便會知悉地段被「釘契」，物業交易通常會因而受到影響。
(20:47更新)食環署回應事件則指，「光榮米線」未領有署方簽發的有效食物業牌照，涉嫌無牌經營食肆，去年至今收到14宗投訴，已提出6宗檢控。署方昨再派員巡查大廈，發現有人無牌經營食肆，並提出9宗檢控，而「光榮米線」則未有營業。署方又指，大廈內共有60個處所持有署方簽發的有效牌照，當中5間是工廠食堂、54間食物或冰凍甜點製造廠以及1間新鮮糧食店；在2022年至上周日，署方曾派員巡查大廈內的食物業處所超過360次，並提出38宗檢控，，將繼續密切監察、採取適當行動。
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光榮米線涉違契停業，發展局長甯漢豪今日表明「違契就係違契」，並不會因同一工廈其他違規業務未接執管通知而有任何改變，又指同一工廈其他單位亦陸續收到違契通知，強調當局依法行事。她又指，如店舖令工廈時常有人流出入，引起安全隱患，會鼓勵地政總署逐步執管。查看飲食資訊平台OpenRice的紀錄，駱駝漆大廈3座有逾40項食肆紀錄，而對比食環署持牌食肆及工廠食堂名單資料，該廈3座僅有兩間食肆持有工廠食堂牌照，分別是一間韓國料理和一間壽司店。
立法會文件：地政總署指因應投訴量訂定行動優次
翻查地政總署2020年提交立法會有關工廈違契執管的文件，地政總署指，自2016年8月起就工廈違契更改用途採取風險為本的執管行動，針對包括食肆的違契用途。但地政總署在文件中指，鑑於私人地契數量龐大，且牽涉範圍和用途甚廣，要求地政總署定期派員巡視包括多層工廈的每一幅私人土地並不切實可行，既不合乎成本效益，也欠缺效率。地政總署現行做法則是，因應接到懷疑有違契情況的投訴、轉介或查詢而作出處理和跟進，並因應接獲投訴的數量訂定行動優次，率先處理報稱涉及較嚴重並危害公眾安全的違契個案。
地政總署在2018年及2019年分別接到懷疑工廈違契投訴個案為1,440宗及1,460宗，證實違契而年內發出警告信的個案數目則相應為536宗及515宗。《am730》正向地政總署查詢針對駱駝漆大廈及其他工廈食肆的執管情況，正待回覆。