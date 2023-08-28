地政總署：上月巡駱駝漆大廈向4業主發違契警告信 食環署︰有60個處所持相關食物牌照 今巡查發9宗檢控

【22:44更新】地政總署表示，九龍東地政處因應投訴，於本年7月巡查觀塘駱駝漆大廈的懷疑違反契約單位，並因而向4個單位的業主發出警告信，要求在指定時限內糾正違契事宜。署方表示，今年首6個月，九龍東地政處證實違契及發出警告信的個案共有51宗，駱駝漆大廈佔4宗；證實違契及把警告信送交土地註冊處註冊則有25宗，駱駝漆大廈佔1宗。

地政總署表示，大部分工廈的地契訂明，地段只准作「工業及/或倉庫」用途。因此，若把工廈改作其他用途如零售，除非業主已向地政總署申請並獲批豁免或更改相關的用途條款，以及在適用情況下事先取得所需的規劃許可，否則便可能違反地契條款。

署方指，現行做法是按「風險為本」原則作出執管，一般而言，違契一經證明屬實，分區地政處會採取適當的執行契約條款行動，包括向業主發出警告信，規定於指定期限內糾正違契用途，否則便會把警告信送交土地註冊處註冊在案。警告信一經註冊，物業買家便會知悉地段被「釘契」，物業交易通常會因而受到影響。



(20:47更新)食環署回應事件則指，「光榮米線」未領有署方簽發的有效食物業牌照，涉嫌無牌經營食肆，去年至今收到14宗投訴，已提出6宗檢控。署方昨再派員巡查大廈，發現有人無牌經營食肆，並提出9宗檢控，而「光榮米線」則未有營業。署方又指，大廈內共有60個處所持有署方簽發的有效牌照，當中5間是工廠食堂、54間食物或冰凍甜點製造廠以及1間新鮮糧食店；在2022年至上周日，署方曾派員巡查大廈內的食物業處所超過360次，並提出38宗檢控，，將繼續密切監察、採取適當行動。

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光榮米線涉違契停業，發展局長甯漢豪今日表明「違契就係違契」，並不會因同一工廈其他違規業務未接執管通知而有任何改變，又指同一工廈其他單位亦陸續收到違契通知，強調當局依法行事。她又指，如店舖令工廈時常有人流出入，引起安全隱患，會鼓勵地政總署逐步執管。查看飲食資訊平台OpenRice的紀錄，駱駝漆大廈3座有逾40項食肆紀錄，而對比食環署持牌食肆及工廠食堂名單資料，該廈3座僅有兩間食肆持有工廠食堂牌照，分別是一間韓國料理和一間壽司店。