地政總署今日推出香港島、新界西南和新界東可視化三維地圖，並將三維室內地圖擴展至全港範圍及指定港鐵站，提供更全面的空間數據。
香港島、新界西南和新界東可視化三維地圖覆蓋約122000幢建築物和約3300項基礎設施，包括行車天橋、行人天橋和隧道。另外，三維室內地圖新增約30個指定港鐵站，提供站內興趣點資訊及支援室內點對點步行路線搜尋服務。連同去年發布位於九龍東、九龍中和九龍西三維室內地圖所涵蓋的約200幢建築物，現時全港三維室內地圖覆蓋約600幢建築物，包括政府和私人建築物、社區設施和醫院，提供其內部間隔和興趣點等資訊。數據有助推動創新室內數據應用，如地理位置服務、旅遊和室內導航等。
可視化三維地圖的「街景360」功能提供360度全景街景影像及量度功能，覆蓋範圍已從九龍、大嶼山和新界西北，擴展至香港島和整個新界。
三維數碼地圖的數據集、相關應用程式介面和示範程式碼已上載至空間數據共享平台入門網站和線上應用平台「Open3Dhk」，供市民免費下載，以及利便創科界和學術界開發網絡服務和智能應用程式。
地政總署3D數碼地圖擴展全港 可用360度全景街景
地政總署今日推出香港島、新界西南和新界東可視化三維地圖，並將三維室內地圖擴展至全港範圍及指定港鐵站，提供更全面的空間數據。