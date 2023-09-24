地理老師親自迎戰DSE鼓勵學生 輔導主任「茶輔合一」給學生另一個家

老師在青少年成長過程中扮演重要角色，好的老師能以生命影響生命，助學生建立正確價值觀。香港教育工作者聯會第二年舉辦「十大最『美』教師選舉」，獲獎教師之一、來自漢華中學的地理老師黃宗豪，利用工餘時間帶領同學到新市鎮考察，冀學生擴闆眼界增進知識，又親自與學生一同考DSE，為學生打氣；另一位得獎老師、香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的輔導主任賴長山，在學校成立茶藝學會，讓學會成為學生另一個家。

地理老師工餘時間親自駕車帶學生考察新市鎮 黃宗豪是漢華中學的地理及歷史科老師，他表示，由於學校位於小西灣，大部分學生未曾到過新界考察，由於學生需要利用這些知識及技能應付公開試，因此，他利用公餘時間，以私家車接載學生到元朗、屯門等新市鎮考察。黃指，此舉既希望提升學生新高中的學習經歷，也希望他們珍惜得來不易的學習機會。此外，為了增加同學的應試信心，他親自報考DSE，和邀請懷孕的太太陪考，讓學生感受正能量。當老師8年的他，始終相信身教重於言教。

輔導主任建茶藝學會以茶會「友」 另一位得獎老師，是來自香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的輔導主任賴長山。他執起教鞭已有26年，接觸過面對不同困難的學生。他憶述，當年有學生回家後，發現家裡「家徒四壁」，原來是父親欠債，家當被追債人「清空」，這個經歷激發了他，思考如何幫助學生。本身是福建人的他，每逢回鄉都獲得很多茶葉，於是他萌生了「茶輔合一」的理念，在校內創辦了茶藝學會，讓「茶」成為連結老師與學生的媒介，也成為學生的另一個「家」。