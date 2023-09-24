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2023-09-24 19:44:36

地理老師親自迎戰DSE鼓勵學生 輔導主任「茶輔合一」給學生另一個家

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由香港教育工作者聯會舉辦的第二屆「十大最『美』教師選舉」今日舉行。(朱慧恩攝)

由香港教育工作者聯會舉辦的第二屆「十大最『美』教師選舉」今日舉行。(朱慧恩攝)

老師在青少年成長過程中扮演重要角色，好的老師能以生命影響生命，助學生建立正確價值觀。香港教育工作者聯會第二年舉辦「十大最『美』教師選舉」，獲獎教師之一、來自漢華中學的地理老師黃宗豪，利用工餘時間帶領同學到新市鎮考察，冀學生擴闆眼界增進知識，又親自與學生一同考DSE，為學生打氣；另一位得獎老師、香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的輔導主任賴長山，在學校成立茶藝學會，讓學會成為學生另一個家。

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地理老師工餘時間親自駕車帶學生考察新市鎮

黃宗豪是漢華中學的地理及歷史科老師，他表示，由於學校位於小西灣，大部分學生未曾到過新界考察，由於學生需要利用這些知識及技能應付公開試，因此，他利用公餘時間，以私家車接載學生到元朗、屯門等新市鎮考察。黃指，此舉既希望提升學生新高中的學習經歷，也希望他們珍惜得來不易的學習機會。此外，為了增加同學的應試信心，他親自報考DSE，和邀請懷孕的太太陪考，讓學生感受正能量。當老師8年的他，始終相信身教重於言教。

輔導主任建茶藝學會以茶會「友」

另一位得獎老師，是來自香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的輔導主任賴長山。他執起教鞭已有26年，接觸過面對不同困難的學生。他憶述，當年有學生回家後，發現家裡「家徒四壁」，原來是父親欠債，家當被追債人「清空」，這個經歷激發了他，思考如何幫助學生。本身是福建人的他，每逢回鄉都獲得很多茶葉，於是他萌生了「茶輔合一」的理念，在校內創辦了茶藝學會，讓「茶」成為連結老師與學生的媒介，也成為學生的另一個「家」。

由香港教育工作者聯會舉辦的第二屆「十大最『美』教師選舉」今日舉行。(朱慧恩攝) 得獎老師之一、來自漢華中學的老師黃宗豪親自應考DSE。(朱慧恩攝) 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的賴長山主任在校內創立茶藝學會。(朱慧恩攝) 由香港教育工作者聯會舉辦的第二屆「十大最『美』教師選舉」今日舉行。(朱慧恩攝) 警務處長蕭澤頤表示與學校加強合作十分重要。(朱慧恩攝) 得獎老師上台分享。(朱慧恩攝)

第二屆「十大最『美』教師選舉」由香港教育工作者聯會舉辦， 表揚教師默默付出及奉獻的精神，頒奬典禮今日(24日)舉行。主禮嘉賓之一、警務處長蕭澤頤表示，警方一直與學校團體期定召開會議，冀透過雙方合作，從小培養青少年建立正確價值觀。

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