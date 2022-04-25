地皮招標｜鰂魚涌海裕街臨海地皮招標 發展局：未完成換地程序

去年初獲政府通過原址換地申請的鰂魚涌海裕街內地段第8590號餘段及內地段第8723號餘段，現由接管人推出市場以招標形式放售。發展局回應傳媒查詢指，由於詳細地契條款及土地補價金額尚未落實，換地程序並未完成。

發展局指，擬在換地後重新批出的地段部分現屬私人土地，部分則屬政府土地；一般而言，私人土地的買賣屬商業考慮，無需經過政府審批，但有關土地買賣不會亦不可涉及尚未完成換地程序的政府土地。在擬進行原址換地的私人土地在業權方面有所變動時，當局一般會與新業權人聯繫，確定新業權人是否有意繼續進行原址換地方案，如新業權人有意並提出申請，地政總署會按該換地方案與新業權人跟進，包括繼續跟進地契條款及土地補價金額。

規劃許可有效期至明年2月

發展局補充，有關原址換地是為了取代業權人原來於該處推展工業大廈發展項目。按照城市規劃委員會於2019年2月的許可，在按十足市值繳付地價後，業權人可在重新獲批地段進行海濱休閒、旅遊及商業發展，亦需要負責興建地段以外的公眾休憩用地和有蓋行人天橋，建築費用從地價中扣除。有關規劃許可有效期至2023年2月。

該地皮公開招標至7月7日中午，目佔地逾9.2萬方呎，可建總樓面積約40萬方呎。據城規會批准的規劃申請，地皮擬換地後向海部分長達220米，可發展為一幢辦公室大樓、4幢酒店大廈及兩層零售商舖平台等。發展商亦須興建一條長290米、寬6米、連接海濱地帶和太古坊的無障礙有蓋行人天橋，並將與太古坊甲級商廈群融為一體。