熱門搜尋:
盛勁為 美斯訪香港 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-01 04:30:23
日報

地監局立案投訴少28% 涉一手住宅物業僅24宗

分享：
地監局

蕭澤宇(右)及行政總裁韓婉萍昨回顧地監局去年的工作。

受地緣政治及利息問題影響，物業交投淡靜。地產代理監管局主席蕭澤宇指，香港物業市場面對挑戰，去年全年樓宇買賣合約數目為逾5.8萬張，比前年減少2.7%；金額比前年減少14%。地監局去年共開立196宗投訴個案，按年減少28%，當中涉及一手住宅物業的投訴只有24宗、比前一年少兩成，以「發出違規廣告」佔最多(62宗)，而「不妥善地處理臨時買賣合約(或臨時租約)」，及「提供不準確或具誤導性的物業資料」，則佔36及22宗。

該局另開立14宗有關香港境外物業的投訴個案，比前年62宗大減77%。地監局指，去年12月發出一份有關銷售香港境外未建成物業的新執業通告，優化舊通告的要求，以進一步提高持牌人的專業水平。新通告於年7月1日起生效。

物業交投淡靜拖低地產代理應考資格人數，去年全年共6,732人次應考資格考試，按年減少26%。持牌人數亦錄得跌幅，截至去年底個人牌照總數為39,575人，減少3.7%，公司牌照則增加1.4%，但地產代理商舖數宇則減少1.5%。地監局指，為了進一步提升行業專業水平及推動終身學習，將於2025年首季推出首階段的強制持續專業進修計劃，實施日期後通過資格考試而獲取牌照的新入行人士，須在每個牌照有效年度內取得指定的持續專業進修學分，才可以獲得續牌資格。

就競委會去年入稟控告大型地產代理公司，就一手樓交易涉嫌取同一實收佣金比率的事件。地監局指會繼續跟進，並籌備相關指引，料今年上半年推出。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受