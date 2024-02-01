地監局立案投訴少28% 涉一手住宅物業僅24宗

受地緣政治及利息問題影響，物業交投淡靜。地產代理監管局主席蕭澤宇指，香港物業市場面對挑戰，去年全年樓宇買賣合約數目為逾5.8萬張，比前年減少2.7%；金額比前年減少14%。地監局去年共開立196宗投訴個案，按年減少28%，當中涉及一手住宅物業的投訴只有24宗、比前一年少兩成，以「發出違規廣告」佔最多(62宗)，而「不妥善地處理臨時買賣合約(或臨時租約)」，及「提供不準確或具誤導性的物業資料」，則佔36及22宗。
該局另開立14宗有關香港境外物業的投訴個案，比前年62宗大減77%。地監局指，去年12月發出一份有關銷售香港境外未建成物業的新執業通告，優化舊通告的要求，以進一步提高持牌人的專業水平。新通告於年7月1日起生效。
物業交投淡靜拖低地產代理應考資格人數，去年全年共6,732人次應考資格考試，按年減少26%。持牌人數亦錄得跌幅，截至去年底個人牌照總數為39,575人，減少3.7%，公司牌照則增加1.4%，但地產代理商舖數宇則減少1.5%。地監局指，為了進一步提升行業專業水平及推動終身學習，將於2025年首季推出首階段的強制持續專業進修計劃，實施日期後通過資格考試而獲取牌照的新入行人士，須在每個牌照有效年度內取得指定的持續專業進修學分，才可以獲得續牌資格。
就競委會去年入稟控告大型地產代理公司，就一手樓交易涉嫌取同一實收佣金比率的事件。地監局指會繼續跟進，並籌備相關指引，料今年上半年推出。