地監局立案投訴少28% 涉一手住宅物業僅24宗

受地緣政治及利息問題影響，物業交投淡靜。地產代理監管局主席蕭澤宇指，香港物業市場面對挑戰，去年全年樓宇買賣合約數目為逾5.8萬張，比前年減少2.7%；金額比前年減少14%。地監局去年共開立196宗投訴個案，按年減少28%，當中涉及一手住宅物業的投訴只有24宗、比前一年少兩成，以「發出違規廣告」佔最多(62宗)，而「不妥善地處理臨時買賣合約(或臨時租約)」，及「提供不準確或具誤導性的物業資料」，則佔36及22宗。

該局另開立14宗有關香港境外物業的投訴個案，比前年62宗大減77%。地監局指，去年12月發出一份有關銷售香港境外未建成物業的新執業通告，優化舊通告的要求，以進一步提高持牌人的專業水平。新通告於年7月1日起生效。