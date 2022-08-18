地盤工允付5000元與已婚婦性交走數　稱女方威脅「你會後悔」

操普通話的地盤工涉嫌強姦一名相識僅5日的已婚婦，案件在高院續審。辯方盤問事主時道出其案情，指被告從沒取菜刀威嚇，兩人在案發前有聊天和玩手機遊戲，期間曾有鍚面等舉動。被告之後兩度要求性交遭拒，遂開價5,000元與X性交。X答應，誰料完事後被告卻說「等出糧先」，沒有付錢就離開，X揚言「如果你就咁走咗去，你會後悔」，最終報警處理。X否認辯方說法，強調不願意和被告性交。

被告求歡不果被拒門外

報稱地盤工人、現年40歲的李景豪，被控於2020年11月30日，在新界打鼓嶺某單位強姦女子X。X現年41歲，案發時與13歲兒子同住案發單位。X在辯方盤問時同意，被告於2020年11月29日晚上，和X，以及X的兒子吃晚飯，席間被告有飲酒。被告之後有酒意，在客廳入睡。他醒來後和X聊天，二人亦有玩手機遊戲。期間，二人亦曾摸對方的大腿和鍚面。X稱不記得這些情節。

辯方續指，X之後入房休息。被告則敲門，X說「入嚟啦！」，期間由於被告不知是房門是趟門，故開門時曾把它推爛。及後，被告入房想親熱，但X說「唔好，個仔喺度」，被告因此離開，並到屋外廁所上廁所，但折返時發現大門已鎖上。他拍門和傳訊息著X開門，原本未獲回應，最終成功致電X，方可再入單位。

允付5000元後走數

被告入屋後再要求性交，惟X仍拒絕。他因此提出以5,000元，要求和X性交，對方同意。惟被告在完事後沒有付錢，聲稱「等出糧先」，X當時回應：「如果你就咁走咗去，你會後悔」。被告取出震蛋，打算再和X性交，X則追問：「錢呢？」。

X否認辯方的說法，並強調自己當時和被告性交並非自願，雙方亦不涉及金錢交易。