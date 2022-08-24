地盤工涉姦新識婦人案 陪審團一致裁定罪成

39歲地盤經朋友介紹認識新移民女子，即登門造訪，更堅持留宿，要求性交，以普通話向婦人說：「我今日一定搞定你！」並以菜刀威嚇下強姦婦人，事後更拿取出震蛋，欲再次性交。他被控一項強姦罪，地盤工否認強姦罪受審，四男三女陪審團於高等法院退庭商議1日後，今日一致裁定地盤工強姦罪成。被告聞裁決後無甚反應，只是一直低頭望地。

X作供時指，經朋友介紹認識被告。兩人於2020年11月26日開始以訊息聯絡，被告取得X的地址後，於同晚到X的住所。被告於翌日晚，再到訪X的住所，和X、X的13歲兒子Y吃晚飯。

同月29日，被告再到X的住所，更不願離開，吃過晚飯後更躺在客廳的床上。X於晚上10時許返回房間，期間被告敲門，未獲理會。他其後破門並攬著她，聲稱要「表現一下」。X被嚇至走至兒子Y的房間睡覺。此外，被告當晚透過微信傳訊息，聲稱穿短褲的他：「凍死寶寶了」、「我走了」，並傳送男性性器官的照片，以及色情影片，謂：「你看我多厲害」。

以菜刀威嚇X推至床上強姦

X的兒子翌日早上上學後，被告以普通話向X說：「今日點都要搞一下。」並以菜刀威嚇。他尾隨X入房，把刀放下後，推X至床上，然後脫去其外和內褲。被告又掀起X的上衣，摸和舐她的胸，繼而強姦X。X被侵犯後在房內哭泣，被告離開後，帶同一個紅色震蛋折返，放入X的下體和胸，稱想再次性交。X最終離開單位，事件報警。

被告李景豪，40歲，地盤工人。他被控於2020年11月30日，在打鼓嶺某單位強姦女事主X（案發時39歲）。