熱門搜尋:
C觀點 柬埔寨詐騙 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 天氣 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
本地
2022-08-24 12:34:58

地盤工涉姦新識婦人案 陪審團一致裁定罪成

分享：
10-01_6_0.jpg

地盤工涉姦新識婦，陪審團一致裁定罪成。(資料圖片)

39歲地盤經朋友介紹認識新移民女子，即登門造訪，更堅持留宿，要求性交，以普通話向婦人說：「我今日一定搞定你！」並以菜刀威嚇下強姦婦人，事後更拿取出震蛋，欲再次性交。他被控一項強姦罪，地盤工否認強姦罪受審，四男三女陪審團於高等法院退庭商議1日後，今日一致裁定地盤工強姦罪成。被告聞裁決後無甚反應，只是一直低頭望地。

X作供時指，經朋友介紹認識被告。兩人於20201126日開始以訊息聯絡，被告取得X的地址後，於同晚到X的住所。被告於翌日晚，再到訪X的住所，和XX13歲兒子Y吃晚飯。

同月29日，被告再到X的住所，更不願離開，吃過晚飯後更躺在客廳的床上。X於晚上10時許返回房間，期間被告敲門，未獲理會。他其後破門並攬著她，聲稱要「表現一下」。X被嚇至走至兒子Y的房間睡覺。此外，被告當晚透過微信傳訊息，聲稱穿短褲的他：「凍死寶寶了」、「我走了」，並傳送男性性器官的照片，以及色情影片，謂：「你看我多厲害」。

以菜刀威嚇X推至床上強姦

X的兒子翌日早上上學後，被告以普通話向X說：「今日點都要搞一下。」並以菜刀威嚇。他尾隨X入房，把刀放下後，推X至床上，然後脫去其外和內褲。被告又掀起X的上衣，摸和舐她的胸，繼而強姦XX被侵犯後在房內哭泣，被告離開後，帶同一個紅色震蛋折返，放入X的下體和胸，稱想再次性交。X最終離開單位，事件報警。

被告李景豪，40歲，地盤工人。他被控於20201130日，在打鼓嶺某單位強姦女事主X案發時39

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受