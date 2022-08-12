地盤工涉突上門強行留宿強姦有子之婦 稱「我今日一定搞定你」

40歲地盤工人經朋友介紹認識一名新移民婦人，到對方住所吃晚飯後，堅持要留宿過夜，又向婦人傳裸照並要求性交指：「你怎麼給一次我感受下，我今日一定搞定你。」然後涉嫌把婦人強姦。內地漢被控一項強姦罪，案件今日於高等法院在4男3女陪審團席前開審，女事主下午將以視像形式出庭作證。地盤工人否認指控。

控方在開案陳詞透露，婦人X從廣州來港定居，與兒子Y居於涉案單位。被告於案發前數天，經朋友介紹聯絡上X，被告知道X的地址後，於2020年11月26日到其單位食晚飯，然後離開。他翌日再到X的住所食晚飯。至11月29日早上，被告突然到X的住所拍門，X的兒子開門，被告堅持要在單位留宿，又不肯離開，期間被告又在X的單位內做家務，又跟隨X外出買餸，至晚飯後仍不肯離開。X最終讓被告在單位客廳睡覺，惟被告卻騷擾X，並透過微信向X發送祼照，又走入X的房間要求性交，X被嚇至走到兒子Y的房間。

被告取刀指嚇 用身體壓著Ｘ強姦

X翌日早上送Y上學後，發現被告仍留在家中。被告再次要求與X性交，並以普通話說：「你怎麼給一次我感受一下，我今日一定搞定你。」他取刀指嚇，並尾隨X入房間，用身體壓著她。雖然X掙扎大叫，但仍遭被告強姦。其後，有認識X的挖泥工人在門外叫X，X趁機逃走，她把事件告知挖泥工人和一名到訪的朋友，最終報案。被告於12月1日晚上再到X的住所時，被埋伏的警員拘捕。他在警誡下稱曾和X性交。

被告李景豪（40歲），地盤工人，被控於2020年11月30日，在打鼓嶺某單位強姦X（案發時39歲）。