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本地
2023-10-15 16:14:11

地盤接連有致命工業意外　蕭倩文：法例完善惟業界無跟從

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地盤近年發生多宗致命工業意外，圖為警方上月在港鐵商場圓方一個地盤調查。(資料圖片／李睿哲攝)

地盤近年發生多宗致命工業意外，圖為警方上月在港鐵商場圓方一個地盤調查。(資料圖片／李睿哲攝)

本港近月接連發生地盤致命工業意外，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，本港相關的規管法例、法規很完善，惟業界往往因成本問題，而未有跟從或心存僥倖，又指工務工程佔過往意外的一定比例，質疑政府作為業主的自我監管是否足夠。

旗下工務工程即使有意外　政府亦毋須「上身」

蕭倩文今日(15日)在一個電台節目稱，在現行安全條例規管下，政府並不屬於其中一個被告，因此即使工務工程發生嚴重事故，政府亦不會控告自己、毋須「上身」，又指一些小型工務工程或維修都曾出現嚴重意外。她認為，政府在當私人工程出現問題後，可以嚴厲批評及懲處，惟認為不適用於工務工程是很大的遺憾，盼透過修例讓政府也要承擔責任。

精進建築一個安達臣道地盤，去年9月發生天秤倒塌的致命工業意外。(資料圖片／陳奕釗攝)

精進建築一個安達臣道地盤，去年9月發生天秤倒塌的致命工業意外。(資料圖片／陳奕釗攝)

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立法會議員促查「精進建築」

出席同一節目的工程界立法會議員盧偉國指，近年整體職業安全有所改善，惟近10年每年仍發生約20宗致命工業意外，數字未有向下，直言很多意外都可以避免，呼籲大家包括工友在工作前要做好準備，「停一停，諗一諗。」

地盤承建商「精進建築」因旗下地盤發生多宗致命工業意外，發展局延長其禁止投標期至明年12月31日。勞工界立法會議員郭偉强在同一節目指出，一間公司接連出現意外並非偶然，認為勞工處要調查涉事公司是否存在系統問題，如管理文化、承辦工程量等，以及如何在「判上判」情況下追究責任。

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