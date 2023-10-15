地盤接連有致命工業意外　蕭倩文：法例完善惟業界無跟從

本港近月接連發生地盤致命工業意外，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，本港相關的規管法例、法規很完善，惟業界往往因成本問題，而未有跟從或心存僥倖，又指工務工程佔過往意外的一定比例，質疑政府作為業主的自我監管是否足夠。

旗下工務工程即使有意外 政府亦毋須「上身」

蕭倩文今日(15日)在一個電台節目稱，在現行安全條例規管下，政府並不屬於其中一個被告，因此即使工務工程發生嚴重事故，政府亦不會控告自己、毋須「上身」，又指一些小型工務工程或維修都曾出現嚴重意外。她認為，政府在當私人工程出現問題後，可以嚴厲批評及懲處，惟認為不適用於工務工程是很大的遺憾，盼透過修例讓政府也要承擔責任。