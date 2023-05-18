坐叮叮與電影人交流 盼延續不斷演變的流行文化

香港其中一部經典電影《無間道》主角之一黃Sir被掟落街的一幕，相信看過此電影的觀眾至今仍難以忘懷。香港曾是全球第二大電影出口地，更是世界第三大電影製作中心，港產片不少電影場景可能「總有一個喺左近」。由康文署主辦的「電影叮叮」將香港電影結合電車，帶領市民尋找香港經典電影場景，了解製作背後故事。

合作機構「活現香港」創辦人陳志遠表示，流行文化是香港最重要的文化寶藏；盼活動能透過光影故事展現香港獨一無二的城市文化底蘊，邀請導演、監製、編劇等電影工作者，在遊覽港島的電車上，分享電影製作背後的幕後故事和創作靈感等，期望資深和新晉電影人以不同角度講述對香港這個現代城市的感受，能「以舊帶新」，延續不斷演變的流行文化。

「電影叮叮」活動，全長約2小時，除在電車內與電影人交流，行程還包括走訪電影拍攝場地，由導賞員帶領探索導演和演員的足跡，場地涵蓋拍攝過《花樣年華》和《狂舞派》的九如坊、《胭脂扣》取景的水池巷，以及《無間道》出現過的粵海投資大廈。這些大廈、街道或是大家日常會經過的地方，今次參觀者可藉活動以一個新角度觀察城市面貌，以不一樣的切入點去感受香港。