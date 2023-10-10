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2023-10-10 16:18:19

坪洲碼頭外鐘樓因損壞移除

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坪洲碼頭外鐘樓因損壞移除

坪洲碼頭外鐘樓因損壞需要移除。

坪洲碼頭外現有一個鐘樓，失修多時，房協指因鐘樓無法正常運作，雜物堆積，地區人士及區議員多次要求移除鐘樓，而且鐘樓已經損毀，替換材料和零件或已無法於市場上採購，故同意移除鐘樓，拆卸工程預計需時約8個月，包括2個月工程期，拆卸費用由房協承擔。

拆卸需時8個月   費用由房協承擔

鐘樓屬於2008年「坪洲地區展新姿」計劃的一部分，計劃由房協、離島區議會和離島民政事務處合作推行，當時計劃為鐘樓翻新和接駁電源。移除工程涉及挖掘、移除鐘樓、切斷電源及移除配電箱，工程完成後房協會安排修復路面。

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區議員批美化計劃失敗浪費金錢

翻查文件，計劃因受颱風導致塌樹影響，一度暫停，並於2012年第四季重啟。離島區議員黃漢權向《am730》表示，「坪洲地區展新姿」本是美化計劃，除修復碼頭外的鐘樓，亦在寶坪街的休憩亭上安裝太陽能燈，奈何鐘樓和太陽能燈多次損壞，原計劃中房協完成設施後，便會交予相關部門，但部門因設施不符部門標準不肯接收，而房協長期維修設施的誘因不大，故建議房協移除鐘樓，一係整返佢，整唔到就cut咗佢，而家夜晚又唔著」。他指出，鐘樓今次損壞已逾1年，並有攀藤枯葉圍繞，有礙觀瞻。

他表示，太陽能燈安裝在地上，原意是吸收太陽能照明，但系統不佳，能量不足以照明，電池亦因此經常壞掉。他批評，「坪洲地區展新姿」計劃在文件上美輪美奐，卻無法落實，浪費金錢，計劃失敗。對於其他區份均提出美化社區的建議，他認為，項目應由負責管理的部門執行，以免有收貨標準不一的情況，其後亦方便管理和維修。

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