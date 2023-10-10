坪洲碼頭外鐘樓因損壞移除

坪洲碼頭外現有一個鐘樓，失修多時，房協指因鐘樓無法正常運作，雜物堆積，地區人士及區議員多次要求移除鐘樓，而且鐘樓已經損毀，替換材料和零件或已無法於市場上採購，故同意移除鐘樓，拆卸工程預計需時約8個月，包括2個月工程期，拆卸費用由房協承擔。

拆卸需時8個月 費用由房協承擔

鐘樓屬於2008年「坪洲地區展新姿」計劃的一部分，計劃由房協、離島區議會和離島民政事務處合作推行，當時計劃為鐘樓翻新和接駁電源。移除工程涉及挖掘、移除鐘樓、切斷電源及移除配電箱，工程完成後房協會安排修復路面。