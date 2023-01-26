坪洲開槍案｜更多事發後片段曝光　中槍菲漢友人跪地道歉　開槍警調查期間突暈倒 (有片)

坪洲在周二晚、年初三赤口(24日)發生警員開槍事件，2名警員上門處理噪音投訴期間，懷疑遇襲開了3槍，事件中1名菲律賓籍男中槍送院，目前情況危殆，2名警員則告受傷，另1名33歲菲裔男子則涉嫌襲警及阻差辦公被捕。網上流傳一段事發後影片，顯示開槍男警向同袍講述事發經過，亦有1名疑為中警菲漢的友人向開槍男警跪地道歉片段。

警方表示，2警員上門處理噪音投訴期間，被1名43歲身高1.8米的菲律賓籍男子叉頸襲擊，並且推警員落樓。警方形容該名菲律賓籍男子叉身型魁梧，行為「幾兇殘」，導致警部頸部留有血印，懷疑他受到酒精影響，被襲警員在被持續施襲，在生命受到威脅及身體可能受到傷害的情況下，警告無效，遂向菲漢開了3槍。

開槍警：「 我無辦法呀…… 我 即刻攞槍」

網上片段顯示，警員開槍後發生後多名警員到場增援，1名非華裔漢則向開槍男警跪地道歉，抱拳多次表示「唔好意思」，其後被另一名警員要求退後及照顧其受傷友人。中槍菲漢則仰臥地上，他仍有意識地郁動手部及張望。開槍男警期後向同袍講述經過指：「佢一開門就叉住我條頸，不斷咁叉住，推咗我落地下，跟住我走，佢仲追住我……之後再見到佢，又叉住我條頸，我無辦法呀……我即刻攞槍」。

網片顯示警員突暈倒同 袍要求支援

另外，網上亦流傳一段片段，顯示開槍警員在調查期間突然暈倒，一名同袍即時上前查看，另一名同袍則向電台報告，指有警員倒地需要支援。