垃圾徵費懶人包｜垃圾袋價錢/購買地點/用法/罰款及豁免一文睇清

香港2024年4月1日起，即將實施垃圾徵費，為推動社會改變產生垃圾行為減少整體垃圾棄置量，達致減少碳排放、創造綠色就業及加強減廢回收。以下《am730》將為讀者整合有關垃圾袋價錢、購買地點、用法、罰款等資訊。

垃圾徵費｜甚麼是垃圾徵費？ 本港的垃圾徵費，是按「污染者自付」原則，對全港所有住宅和非住宅（包括工商業界）產生的垃圾按量收費，屆時市民棄置垃圾時，須使用「指定垃圾袋」或貼上「指定標籤」，否則可能違法。 垃圾徵費｜垃圾徵費何時開始實施？ 香港政府環保署表示，將於2024年4月1日起實施垃圾徵費，設有6個月適應期。 垃圾徵費｜垃圾袋如何收費 據香港政府表示，垃圾徵費的收費模式分兩種，分別為「按袋按標籤」收費和「按重收入閘費」，適用收費模式視乎垃圾產生者使用何種垃圾收集服務而定，其中「一般垃圾（指大型垃圾以外所有家居或工商業垃圾）」需要棄置於指定垃圾袋；無法棄置於垃圾袋的「大型垃圾（例如餐桌、書櫃或床褥等大型家俬）」，棄置時須貼上指定標籤。

垃圾徵費｜垃圾袋價錢 據環保署網站指，指定垃圾袋分為9款，由3公升至100公升起，由0.3元至11元不等；大型垃圾則使用「指定標籤」，11元一個，每件大型垃圾須貼上一個指定標籤。其中收費如下：

3公升（$0.3）

5公升（$0.6）

10公升（$1.1）

15公升（$1.7）

20公升（$2.2）

35公升（$3.9）

50公升（$5.5）

75公升（$8.5）

100公升（$11）

指定標籤（$11） 垃圾徵費｜如何購買及辨別真偽 環保署表示，指定袋及指定標籤可在數千個獲授權的零售點購買，包括超級市場、便利店、藥房和網上平台等。此外，為推廣減廢重用，政府鼓勵各零售商在銷售指定袋同時，於收銀處銷售散裝單個指定袋代替塑膠購物袋，從而達致「一袋兩用」之效。市民於購物時，可選擇使用自備的購物袋、以最少一元購買由商戶提供的塑膠購物袋，或以法定售價購買指定袋盛載貨品。 而每個指定袋及指定標籤均附有防偽特徵，而指定袋/標籤只會在獲授權的零售點出售，市民應到獲授權的零售點或網上平台買指定袋/標籤。