垃圾徵費懶人包｜膠袋價錢/購買地點/用法/罰款及豁免一覽

香港2024年4月1日起，即將實施垃圾徵費，為推動社會改變產生垃圾行為減少整體垃圾棄置量，達致減少碳排放、創造綠色就業及加強減廢回收。以下《am730》將為讀者整合有關垃圾徵費的垃圾膠袋價錢、購買地點、用法、罰款及豁免等重要資訊，。
垃圾徵費｜甚麼是垃圾徵費？
本港的垃圾徵費，是按「污染者自付」原則，對全港所有住宅和非住宅（包括工商業界）產生的垃圾按量收費，屆時市民棄置垃圾時，須使用「指定垃圾袋」或貼上「指定標籤」，否則可能違法。
垃圾徵費｜垃圾徵費何時開始實施？
香港政府環保署表示，將於2024年4月1日起實施垃圾徵費，設有6個月適應期。
垃圾徵費｜垃圾袋如何收費
據香港政府表示，垃圾徵費的收費模式分兩種，分別為「按袋按標籤」收費和「按重收入閘費」，適用收費模式視乎垃圾產生者使用何種垃圾收集服務而定，其中「一般垃圾（指大型垃圾以外所有家居或工商業垃圾）」需要棄置於指定垃圾袋；無法棄置於垃圾袋的「大型垃圾（例如餐桌、書櫃或床褥等大型家俬）」，棄置時須貼上指定標籤。
垃圾徵費｜垃圾袋價錢
據環保署網站指，指定垃圾袋分為9款，由3公升至100公升起，由0.3元至11元不等；大型垃圾則使用「指定標籤」，11元一個，每件大型垃圾須貼上一個指定標籤。其中收費如下：
- 3公升（$0.3）
- 5公升（$0.6）
- 10公升（$1.1）
- 15公升（$1.7）
- 20公升（$2.2）
- 35公升（$3.9）
- 50公升（$5.5）
- 75公升（$8.5）
- 100公升（$11）
- 指定標籤（$11）
垃圾徵費｜如何購買及辨別真偽
環保署表示，指定袋及指定標籤可在數千個獲授權的零售點購買，包括超級市場、便利店、藥房和網上平台等。此外，為推廣減廢重用，政府鼓勵各零售商在銷售指定袋同時，於收銀處銷售散裝單個指定袋代替塑膠購物袋，從而達致「一袋兩用」之效。市民於購物時，可選擇使用自備的購物袋、以最少一元購買由商戶提供的塑膠購物袋，或以法定售價購買指定袋盛載貨品。
而每個指定袋及指定標籤均附有防偽特徵，而指定袋/標籤只會在獲授權的零售點出售，市民應到獲授權的零售點或網上平台買指定袋/標籤。
垃圾徵費｜違規垃圾及罰款
環保署指，違規垃圾是指在「按袋」/「按標籤」收費模式下，既沒有用指定袋包妥，亦沒有貼上指定標籤的都市固體廢物。如市民使用指定袋棄置垃圾時，沒有把垃圾袋束緊，或任由當中的垃圾刺破袋身，這些垃圾便可能被視為違規垃圾。
若擺放垃圾時已按照法例把垃圾「用指定袋包妥」，即使該指定袋其後在處理和運輸過程中被他人損壞，而令有關的垃圾從該袋掉出，擺放該垃圾的市民亦不會觸犯相關罪行。
如市民需棄置一些無法放入指定袋的大型垃圾（例如餐桌、書櫃或床褥等大型傢俬），則必須貼上指定標籤；否則該等大型垃圾也會被視為違規垃圾；在公用垃圾收集點棄置未有以指定袋包妥或貼上指定標籤的任何垃圾（包括回收物），即屬違法。
如違反或致使他人違反垃圾收費相關法例要求，當局可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）向違例者處以定額罰款1,500元。對於違規特別嚴重的情況，或屢次違例者；當局亦可以傳票方式檢控，如以傳票方式檢控，首次定罪最高罰款25,000元及監禁6個月，再次定罪最高罰款50,000元及監禁6個月。
垃圾徵費｜豁免徵費物品
據環保署表示，建築廢物、化學廢物及醫療廢物則不受垃圾收費管制，而受其現有相關收費機制規管。當中包括建造工程所產生並已被扔棄的物質；私家診所、醫院醫療廢物；石棉廢物；含重金屬或廢油的泥土等。
垃圾徵費｜減少垃圾支出方法
環保署表示，要減少垃圾收費的開支，源頭減廢是首要方法。把回收物透過各種合適的渠道循環再用/再造，亦可減少垃圾收費的開支。市民可以善用環保署的社區回收網絡「綠在區區」，把分類出來的回收物交到這些回收點，積極把回收融入日常生活當中。以下為可回收物品：