垃圾徵費暫緩｜環諮會主席查逸超稱當局明年就垃圾徵費提上立法會報告

於今年5月暫緩的垃圾徵費有新消息。環境諮詢委員會今日（4日）召開會議，主席查逸超表示，據他了解，當局會於明年重新把垃圾徵費議題，帶回立法會進行報告。他指，徵費只是鼓勵市民在回收及減廢上的動力，而非誘因，「期望市民不論徵費與否，都不要忘記源頭減廢的最基本原則」；詳細內容有待局方及署方公布。查毅超又指，局方是經先行先試及收集持分者意見後，了解到實際操作有阻礙，才決定暫緩推行垃圾徵費。

I∙PARK2環境影響評估報告審議

另外，會議上又為發展現代焚燒發電設施第二期（I∙PARK2）的環境影響評估報告進行審議。委員會討論後，同意有條件地通過該環評報告，條件包括「在開始運作前提交設備調試報告，以確保空氣污染控制系統運作妥當」、「成立社區聯絡小組，由關注項目人士的代表組成，就相關的環境議題進行溝通及查詢」、「更新《環境監察及審核手冊》，如水質監察的參數或空氣質素監察的頻率及建議成立網路平台，持續向公眾發布空氣監察資訊」。