垃圾徵費最快明年下半年實施 黃錦星籲市民「揼少啲 慳多啲 識回收」

香港本地碳排放的三大源頭為發電、運輸和廢物，而減少廢物源頭是深度減碳的其中一個方法。俗稱「垃圾收費」的都市固體廢物收費條例草案，去年於立法會通過，預計最快於明年下半年落實，現時本港已進入實施「垃圾收費」前的準備期。環境局長黃錦星今日於網誌發表文章，指至今年三月，環保署推行「垃圾收費」的實踐計劃，已覆蓋逾50幢公屋樓宇、約200條鄉村、3幢政府聯用辦公樓、2個商場及10多間食肆。
「揼少啲 慳多啲 識回收」
他又指政府已投放資源使回收配套進步良多，期望加強市民環保行動「揼少啲 慳多啲 識回收」。配套包括擴大「綠展隊」的服務至全港18區，以助社區準備「垃圾收費」、革新及擴大「綠在區區」並配以「綠綠賞」積分計劃鼓勵社區乾淨回收，以及多方面擴大支持本地回收業可持續發展。
社區回收網絡「綠在區區」
其中，社區回收網絡「綠在區區」服務擴充，回收環保站 (大站)已增至11個，包括西貢、灣仔、黃大仙和南區。回收便利點 (中點)已增至32間，包括鴨脷洲、聯和墟、太和、跑馬地、朗屏、堅城、建生、佐敦、二陂坊和西貢墟；回收流動點 (小點)以街站形式運作，已增至超過120點。
「綠綠賞」回收積分計劃
為鼓勵市民多多參與，今年一月推出手機程式「綠綠賞」，讓市民回收儲積分換禮品。至今會員帳戶累計已升至近15萬，相比去年同期約一倍增長。呼籲市民多源頭減廢，善用資源配套，珍惜地球資源。