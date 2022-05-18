垃圾徵費最快明年下半年實施 黃錦星籲市民「揼少啲 慳多啲 識回收」

香港本地碳排放的三大源頭為發電、運輸和廢物，而減少廢物源頭是深度減碳的其中一個方法。俗稱「垃圾收費」的都市固體廢物收費條例草案，去年於立法會通過，預計最快於明年下半年落實，現時本港已進入實施「垃圾收費」前的準備期。環境局長黃錦星今日於網誌發表文章，指至今年三月，環保署推行「垃圾收費」的實踐計劃，已覆蓋逾50幢公屋樓宇、約200條鄉村、3幢政府聯用辦公樓、2個商場及10多間食肆。

「揼少啲 慳多啲 識回收」

他又指政府已投放資源使回收配套進步良多，期望加強市民環保行動「揼少啲 慳多啲 識回收」。配套包括擴大「綠展隊」的服務至全港18區，以助社區準備「垃圾收費」、革新及擴大「綠在區區」並配以「綠綠賞」積分計劃鼓勵社區乾淨回收，以及多方面擴大支持本地回收業可持續發展。