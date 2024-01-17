垃圾徵費未實施先混亂 謝展寰：物管執手尾非包底

垃圾徵費「殺到埋身」，惟執行細節愈見問題多多，包括物管公司可否「包底」及免費派發指定袋等。環境及生態局長謝展寰昨澄清，應形容是物管公司為未有使用指定袋的居民「執手尾」，強調市民仍須以指定袋棄置垃圾；他又澄清，志願團體可免費派發指定膠袋，但指定零售點則不能。行政長官李家超昨要求局方加強宣傳，謝展寰表示，隨著政策實施，針對市民的宣傳工作亦會增加。 距離4月1日垃圾徵費實施的日子愈近，坊間就執行細節疑問愈多。日前有立法會議員及政府相關部門就管理公司「包底」及可否免費派發指定袋一事「隔空交火」，更惹大眾關注政府對實施細節解說不清。李家超昨出席行政會議前表示，已要求局方清楚列出相關執行細節，並要透過不同宣傳工具，向公眾及各持份者，清楚解釋各自的角色和法律責任，並強調宣傳及教育工作要「入屋」，而18區區議會及關愛隊會協助推動政策。

「包底」字眼很模糊 謝展寰昨早到油麻地街坊會學校出席垃圾收費教育活動。對於物管公司可否就垃圾「包底」一事，他解釋，因垃圾車不會收集未有用指定袋棄置的垃圾，「其實是管理公司幫沒有用指定袋的住戶『執手尾』，『包底』這字眼很模糊，有些人以為管理公司用一個大袋包起垃圾，那樓上住戶便不需要用指定袋。不是的，其實所有人都要用。」又指居民仍然要買指定袋棄置垃圾，否則屬違法。對於物管「執手尾」是否變相鼓勵市民不使用指定袋，他稱，物管習慣放置大指定袋或「執手尾」，會增加屋苑處理垃圾成本，故不建議。

謝展寰又澄清，志願團體可免費派發指定袋，市民亦可轉贈指定袋；至於指定零售點則不能免費派發，亦不能把指定袋作贈品招徠。 未來將向全港小學生派指定袋 謝展寰又否認宣傳不足，稱市民一般待法例生效後才會緊張，局方宣傳教育也隨之不斷增加。他又指，環保署未來一、兩個月會向全港小學生派發一個15公升指定袋，令宣傳更入屋。謝展寰昨晚就垃圾徵費發表網誌，當中列舉12條常見問題，包括新措施實施後市民應如何做等。 政府日前公布指定膠袋的零售點，大部分零售點均提供「一袋兩用」。對於為何仍允許出售普通購物袋，環保署助理署長胡勁欣表示，業界反映市民在措施實施初期，對於用指定袋盛載食物或感抗拒，故為市民提供不同選擇。